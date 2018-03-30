Россия сэкономит на дорогах

России с июня 2018 года начнут укладывать новый асфальт с добавлением крошки из старого. Это позволит сэкономить и ускорить проведение работ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Предварительный стандарт, разрешающий добавлять в новое покрытие крошку из старого, был разработан в НИИ транспортно-строительного комплекса и вступит в силу 1 июня. Если сейчас б/у-материалы можно добавлять при укладке основания дорожной одежды, то с лета будет позволено использовать крошку из старого покрытия и для верхних слоев дороги.

Исключением станут трассы с высокой интенсивностью, например, вылетные магистрали на выезде из Москвы

Как отметили в Росавтодоре, на менее загруженных дорогах будет позволено использовать до 20 процентов крошки, на участках со слабой интенсивностью — без ограничений. В агентстве пояснили, что технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30 процентов вторичных материалов в смеси. Предварительный стандарт будет действовать до 1 июня 2019 года. Как пишет газета, документ нужен, чтобы проверить новые технологии на практике до разработки национального стандарта.

В Росстандарте на рассмотрении находится еще один предварительный стандарт, который разрешит перерабатывать старый асфальт специальной машиной прямо на месте и сразу создавать смесь и укладывается новое покрытие. Обсуждение документа продлится до конца марта, отметило издание.

28 марта министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что сдерживающим фактором для роста российской экономики является нехватка инфраструктуры. По его словам, хотя качество федеральных автомобильных дорог улучшилось, на региональном уровне доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне.