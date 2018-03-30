Ещё
Россия сэкономит на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сэкономит на дорогах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В России с июня 2018 года начнут укладывать новый асфальт с добавлением крошки из старого. Это позволит сэкономить и ускорить проведение работ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.
Предварительный стандарт, разрешающий добавлять в новое покрытие крошку из старого, был разработан в НИИ транспортно-строительного комплекса и вступит в силу 1 июня. Если сейчас б/у-материалы можно добавлять при укладке основания дорожной одежды, то с лета будет позволено использовать крошку из старого покрытия и для верхних слоев дороги.
Исключением станут трассы с высокой интенсивностью, например, вылетные магистрали на выезде из Москвы.
Как отметили в Росавтодоре, на менее загруженных дорогах будет позволено использовать до 20 процентов крошки, на участках со слабой интенсивностью — без ограничений. В агентстве пояснили, что технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30 процентов вторичных материалов в смеси. Предварительный стандарт будет действовать до 1 июня 2019 года. Как пишет газета, документ нужен, чтобы проверить новые технологии на практике до разработки национального стандарта.
В Росстандарте на рассмотрении находится еще один предварительный стандарт, который разрешит перерабатывать старый асфальт специальной машиной прямо на месте и сразу создавать смесь и укладывается новое покрытие. Обсуждение документа продлится до конца марта, отметило издание.
28 марта министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что сдерживающим фактором для роста российской экономики является нехватка инфраструктуры. По его словам, хотя качество федеральных автомобильных дорог улучшилось, на региональном уровне доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне.
Вице-премьер Аркадий Дворкович 28 марта заявил, что планы по повышению налогов в стране, о которых стало известно 22 марта, связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорожной инфраструктуры. «Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться», — сказал он.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов160
Вторая холодная война официально объявлена727
Россия усилила военную мощь в Сирии113
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт38
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ18
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение