Летом в Подмосковье будут выявлять и демонтировать незаконные причалы на водоемах

Предстоящим летом водоемы в Подмосковье продолжат проверять на наличие незаконных ограждений и причалов, установленные без разрешения конструкции ждет снос, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«Работа по повышению доступности берегов рек и озер для граждан Подмосковья традиционно проводится в летний период. Она ведется в рамках спецоперации «Береговая линия». Инспекторы проводят мониторинг тех мест у водоемов, где часто отдыхают люди, в том числе на наличие свалок и мусорных навалов. В этой работе нам помогают сотрудники МЧС », — сказала глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева

Она добавила, что не менее важна и возможность доступа к водоемам — отсутствие перекрытий в виде незаконно возведенных заборов, оград, шлагбаумов. Эти объекты сносятся после принятия соответствующих решений. Данная работа будет продолжена в 2018 году. Также в рамках спецоперации будут выявлять незаконные причалы.

«Вместе с этим проведение данной спецоперации предполагает выявление незаконных причалов. Как правило, для этого используются служебные катера», — отметила Витушева.

Операция областного Госадмтехнадзора «Береговая линия» направлена на выявление навалов мусора на берегах рек и озер в регионе. Проверки содержания береговых линий проводятся инспекторами Госадмтехнадзора Московской области совместно с сотрудниками других профильных ведомств на плавсредствах ГИМС ГУ МЧС РФ по Подмосковью.