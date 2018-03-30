Еще одну улицу в Пскове отремонтируют в рамках проекта ТРК «Псковский»

Реконструкция улицы Леона Поземского планируется в Пскове в рамках проекта по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Сейчас проводится работа по определению подрядчика для разработки проектно-сметной документации.

Согласно техническому заданию, проектирование будет осуществляться в три этапа. Первый этап — это план работ в границах Троицкого (Советского) моста, второй — участок улицы Л. Поземского от Троицкого моста до пересечения с ул. Ипподромной, третий этап — от ул. Ипподромной до границы города. Также планируется реконструкция прилегающих улиц и парковых зон.

В соответствии с условиями контракта работа над проектом завершится до 1 октября. Начальная цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

По окончании работ над проектом будет рассматриваться вопрос о выделении средств на строительно-монтажные работы.

Напомним, что ТРК «Псковский» является одним из пилотных проектов федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ . Он реализуется в регионе с 2011 года и также включен в областную программу развития культурно-познавательного туризма в регионе. За это время в Пскове проведена реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улиц Пушкина и Ленина, благоустроен Детский парк и создан ряд других объектов обеспечивающей инфраструктуры.

Благодаря привлечению инвесторов в городе появились новые гостиницы. В рамках проекта создано более 1 тыс. новых рабочих мест. В этом году завершится реконструкции ул. Свердлова.