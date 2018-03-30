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Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в Приморье
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Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Всероссийский день приема предпринимателей состоится в Приморской транспортной прокуратуре 3 апреля с 9.00 до 18.00.
Как сообщили специалисты, личный прием проводится специально уполномоченными работниками Приморской транспортной прокуратуры в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности можно обратиться по адресу:Владивосток, улица Адмирала Фокина, 2, а также по телефонам: 8 (423) 241-27-33, 241-28-67.
Напомним, поддержка бизнеса в Приморье — одно из приоритетных направлений деятельности краевой Администрации. Врио Губернатора Андрей Тарасенко поручил создать в крае специальный штаб по защите интересов бизнеса. В состав координирующего органа должны войти эксперты разного уровня, в том числе — представители федеральных структур.
По словам главы Приморья, при организации работы с местными предпринимателями важно получать обратную связь от бизнеса — это поможет сделать работу властей по улучшению делового климата в крае более эффективной.
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