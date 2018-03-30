На Крымском мосту установят шумопоглощающие экраны 

На участках Крымского моста возле берегов Керченского пролива началась установка шумопоглощающих панелей высотой от трех до шести метров, которые снизят акустическую нагрузку на близлежащие кварталы.
— По проекту шумопоглощающие экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией, — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков. — Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке более 1,3 километра от керченского берега.
Шумозащитные экраны установят и вдоль автоподходов к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова. Щиты с трехслойными шумозащитными панелями устойчивы к ветру и влаге и пожаробезопасны. Перед утверждением схемы их установки специалисты учли интенсивность движения транспорта по мосту, движение воздушных масс, параметры рассеивания звука и его преломления от близлежащих к мосту строений.
Ранее в жилых домах Тамани и Керчи у границ санитарно-защитной зоны установили стеклопакеты с повышенным уровнем звукоизоляции. Еще одной мерой снижения акустической нагрузки станет высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.