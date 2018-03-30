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Черепахи могут держать еду передними лапками
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Черепахи могут держать еду передними лапками 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВАШИНГТОН, 30 марта, ФедералПресс. Американские биологи выяснили, что черепахи достаточно умны для того, чтобы использовать передние ласты не только для передвижения в воде или по суше. Морские черепахи могут удерживать передними лапками еду, рыть дно, оглушать добычу или ластами загонять ее в ловушку. Ранее такое поведение считалось характерным только для млекопитающих, то есть для «умных» социальных животных. Было принято считать, что черепахи хватают добычу только ртом и что они слишком глупы для того, чтобы ловить еду лапками, но этот миф был развенчан. Эти рептилии соображают, например, придерживать ластами кораллы, пока отгрызают их. Интересно, что морские черепахи — не социальные животные, так что они гарантированно не учатся подобным ухищрениям друг у друга, а приобретают ценные навыки самостоятельно. Скорее всего, использование конечностей является врожденным.
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