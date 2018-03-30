В ожидании войны: как в Польше отреагировали на новый срок Владимира Путина

Польские политологи угрожают войной

В преддверии президентских выборов в России на сайте полькой государственной радиокомпании Polskie Radio появилась статья под заголовком «Война — ракетное топливо Путина

— Годы правления Владимира Путина наполнены не только укреплением авторитарной системы в России и преследованием оппозиции, но также провоцированием кровавых конфликтов по всему миру. Многие эксперты не сомневаются, что очередные «интервенции», «военные операции», «борьба с террористами», гибридные нападения обычных войск, поддержка сепаратистов и локальных сил, а также кибератаки и убийства имеют одну цель.

Удержание бывшего сотрудника КГБ и руководителя ФСБ у власти. Война, конфликт, спор — это благодаря им Владимир Путин добыл и так долго удерживает власть в России.

Это благодаря им победит и проходящие 18 марта президентские выборы, выборы «демократические», которые с демократией имеют столько общего, сколько кресло с электрическим стулом, — начинает свой материал журналист Петар Петракович.

Как полагает журналист, карьера Путина не сложилась бы без подлинной поддержки значительной части российского общества, видящей в нем государственного деятеля, человека, который после хаоса периода системной трансформации конца 80-х годов и правления Бориса Ельцина , рассматриваемых многими россиянами как время слабости их страны, мог снова создать сильную Россию. Страну, с которой можно быть счастливым. Россию, которая является мировой державой и имеет интересы по всему миру. Россию, которая уничтожает своих внутренних и внешних врагов.

— Россию имперскую, — как объясняет в интервью «Речьпосполита» профессор Анджей Новак, который убеждает, что эта идея сохранилась, несмотря на падение Советского Союза и была использована Путиным не только для манипуляций российским обществом, но и многими западными интеллектуалами, которые считают, что восточнее Германии существует только русская культура. Поэтому во имя этой культуры Россия имеет право доминировать над другими, «менее культурными» нациями, — сообщается в статье.

В материале также приводятся слова совсетского диссидента Владимира Буковского о том, что Путин готов совершать любые преступления, чтобы удержаться у власти.

— Его власть — это цепь войн и политических убийств. Путин каждый год кого-то убивает. Пожалуйста, вспомните Политковскую, Литвиненко, Магнитского и тысячи других. Тысячи имен, тысячи людей более или менее известных. А сколько погибло в бессмысленной войне в Чечне ? Путин — это жестокий, кровавый диктатор с комплексом неполноценности. Слабак, который пытается сам себя убедить о том, что он сильный. Поэтому он такой упрямый, никогда не признает ошибок и никогда не отступает, — цитируются в статье слова Буковского.

Лех Качиньский. Далее Петар Петраковский напоминает о «нападении» Путина на Грузию , которое якобы смог остановить только президент Польши

Литвы, Латвии и — «Я повешу Саакашвили за яйца» — так сказал Путин тогдашнему президенту Франции Николя Саркози , когда тот пытался остановить российское наступление, когда танки России находились в 50 километрах от Тбилиси . До сих пор не известно, чем обернулась бы война в этой стране, если бы не вмешательство покойного Леха Качиньского, который привез в Тбилиси лидеров Украины Эстонии , и выразил поддержку воюющим грузинам. Тогдашний польский президент сказал пророческие слова об Украине, которая должна будет вскоре стать очередной жертвой российской агрессии, — пишет журналист.

Заключительная часть статьи идет под подзаголовком «Террорист из Кремля».

— Путин не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою власть, о чем свидетельствуют не только спровоцированные им войны, или усиливающиеся конфликты, но также сугубо террористическая деятельность — как, например, участие в сбитии самолета Boeing 777 Malaysia Airlines на Украине (самолет был сбит ракетой БУК, запущенной с территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами, которых поддерживает Москва , и которым поставляет оружие), или убийства оппонентов режима, как, недавно, в случае с двойным агентом Сергеем Скрипалем , который вместе с дочерью был отравлен на территории Великобритании , — резюмирует Петраковский.

По мнению журналиста, Владимир Путин умело создает себе положительный имидж, который скрывает его истинную сущность.

— Один раз чуткий «батюшка» окруженный детьми, умиляющийся зверушкам и играющий на фортепиано, другой раз смелый первооткрыватель находящий древние амфоры на дне озера, или также великолепный, мужественный руководитель, ведущий Россию к светлому будущему — какие бы обличья не демонстрировал в данный момент Владимир Путин, правда только одна. Это преступник, который имеет на руках кровь тысяч невинных жертв, — подытоживает автор статьи.

Перед выборами в России издание Interia Fakty опубликовало интервью с Романом Кужняром — политологом, бывшим советником президента Комаровского.

Как полагает Кужняр, Путин «будет править до тех пор, пока будет в достаточно хорошей форме, чтобы принимать решения и контролировать всю группу, держащую в руках власть в России».

— Ну, нет, трудно говорить о выборах, это, однако, государство квази-фашистское, также это не так, что там есть выборы. Есть тип плебисцита, подтверждающего его положение в политической системе или в государстве. Но это абсолютно не выборы, это нужно очень четко сказать. Это система, все-таки, идущая в данный момент к латиноамериканской автократии 50, 60-х годов, и там правили президенты после 6, 7, 8 каденции. Но о выборах не может быть и речи, потому что политическая оппозиция не имеет никаких шансов реального возникновения, — оценивает президентские выборы в России политолог.

Кужняр заявил, что у него нет никаких сомнений, что покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании организовала «Россия Путина» и не исключил, «что это было сделано сознательно, чтобы спровоцировать дополнительный кризис в отношениях с Западом».

— У меня нет никаких сомнений. Это страна до конца фашистская. Она не остановится перед любыми методами, чтобы устранить своих серьезных политических противников, но и также мстить тем, кто предал — это традиция глубоко советская, — сообщает он.

Политолог выразил согласие с тем, что НАТО должно признать Россию вражеской страной.

— Я думаю, что даже, если этого вслух не говорят, то, безусловно, НАТО поставило на России крест. Нет никаких причин, чтобы рассматривать Россию иначе, чем «непутевую» страну, такую «country rock», «rock state» — используя американскую терминологию, — с которой невозможно до конца президентского срока Путина, это может быть еще 6 или 12 лет, наладить нормальных отношений, — говорит он.

Кужняр также поддержал идею о международной изоляции России, против которой по его словам необходимо задействовать новую «стратегию сдерживания 2,0». Кроме того, он полагает, что против России необходимо ввести новые санкции, несмотря на то, что они «являются не до конца эффективными»

— Было совершено преступление, преступника нужно наказать, независимо от того, насколько будут серьезны эти санкции для того, кто совершил это преступление, — резюмирует Кужняр.

Какова реакция рядовых поляков

Польские читатели не поддержали точку зрения политолога — о чем свидетельствуют их комментарии к интервью, получившие самую высокую оценку.

~niestety

— Для западного мира лучшим президентом России был Борис Ельцин, пьяный с утра до вечера. Это были времена, армия России имела боеспособность, как наши войска территориальной обороны. Воры, как Березовский, Ходорковский и т. д. разворовывали все что могли…

~Piciо

— Неоднократно выражал свое мнение о Кужняре — обычный паяц. Теперь хочется написать грубо, но модератор не пропустит.

~Wieża

— Фашистским нацистским государством в Европе является Украина, к тому же экстремально антипольским.

Итогом выборов, как пишет журналист Вацлав Радзивинович в либеральной «Gazeta Wyborcza», стала ослепительная победа Владимира Путина.

Польские элиты видят врага не в Путине, а во всей России и ее населении

— Все пошло в соответствии с планом, созданным в Кремле. Владимир Путин мобилизовал испуганных соотечественников образом страны — осажденной крепости. Строго контролируемая администрацией Владимира Путина и подчиненными ей учреждениями процедура продления полномочий «лидера нации» войдет в историю, прежде всего, благодаря рекордному результату победителя, — сообщает издание.

Радзивинович выражает сожаление по поводу низкого результата, который на выборах получила российская либеральная оппозиция. Одну из причин ее поражения он видит в разобщенности российских демократов

— Ничто не предвещает того, чтобы рассорившиеся друг с другом, поэтому, еще более слабые российские демократы могли сейчас объединиться. Собчак встретилась с Навальным в воскресенье вечером. Во время дискуссии транслируемой в интернете и на телеканале «Дождь» предлагала ему союз. Навальный категорически отказался и обвинил ее в том, что она согласилась играть за деньги Кремля роль статиста в избирательной кампании. Вспыхнула ссора, после которой оба расстались как враги, — отмечает журналист, добавляя, что реальной избирательной кампании в России не было, прежде всего из-за того, что в ней не принимал участие Навальный.

Радзивинович напоминает о невыполненных предвыборных обещаниях Владимира Путина, который заявлял, что к 2018 году создаст 20 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест и анонсировал повышение производительности труда и средней заработной платы примерно на 50%.

— Новой промышленности нет. Производительность труда росла в течение последних шести лет при темпе 0,5% в год. Реальные доходы россиян упали, и последние четыре года постоянно сокращаются. Страна, вместо обещанного ей пятого места в мире занимает сегодня двенадцатое в списке мировых экономических держав. По величине ВВП (рассчитанного в долларах) на гражданина России в течение шести лет опустилась с 41 на 72 место. Крепко держится в первых рядах самых коррумпированных государств мира, — констатирует автор.

Президентские выборы в России на портале Onet.pl прокомментировал руководитель Центра стратегических исследований в Варшаве Витольд Юраш.

— Владимир Владимирович Путин был «избран» еще на один срок на посту президента России. Комментировать то, что Владимир Владимирович получил самую высокую в истории поддержку, или также волноваться по поводу посещаемости выборов не имеет смысла, потому что мы не знаем ни реальных результатов, ни реальной посещаемости. Так же бессмысленным является утверждение, что Путин «даже если бы не фальсифицировал выборов», и так бы их выиграл. Поскольку фальсификация результатов — это только финальный аккорд «избирательного процесса», — отмечает эксперт.

Однако, как полагает Витольд Юраш «как ни парадоксально, но для Польши это очень хорошая новость», т. к. в случае прихода к власти в Москве нового президента на Западе могла бы возникнуть иллюзия, что он более либерален и выберет более прозападный курс и ему «нужно дать шанс».

— Именно поэтому пребывание у власти Владимира Путина, является для Польши хорошей новостью. Пока он остается на троне, Запад ни на что уже не купится. Поскольку альтернативой для него не является ни один либерал, только более низкий по званию офицер, назначенный на роль либерала. Альтернативой (в этом случае — прим) для России, развязывающей войны и раз убивающей полонием, а раз химическим оружием и пробуждающей Запад из его летаргии не является Россия, играющая по правилам, только Россия, развязывающая войны, но, одновременно, усыпляющая бдительность Запада, — пишет он.

Кроме того, по мнению эксперта, «никакая война с Россией нам не грозит», так как здесь «ключевым является присутствие сил НАТО на восточном фланге».

— Россия понимает, что войны с Западом не выиграет. Более того вовсе не собирается ее вести. Не для того кремлевская элита владеет яхтами, чтобы иметь возможность плавать только в холодных морях, не для того покупает самолеты, чтобы не иметь возможности летать ими в Монако , не для того обучает детей в частных школах в Швейцарии и университетах в Великобритании и США , чтобы не иметь возможности их посещать и не для того имеет виллы на Лазурном берегу, чтобы не иметь возможности проводить в них отпуск, — подчеркивает он.

Как считает Витольд Юраш, коррупция российских властных элит является естественным союзником для Запада.

— Коррупция российских элит — это сейчас дар небес для Польши, так как чем более коррумпированной является элита, тем меньше есть шансов на строительство реально сильного российского государства. Борьба с коррупцией в России является тем самым на руку России, но, конечно, не Польше. Владимир Путин у власти — это гарантия, что олигархия будет чувствовать себя хорошо. Единственная разница с временами Ельцинской смуты заключается в том, что если во времена Бориса Ельцина олигархи решали вопрос о подборе кадров в Кремле, то теперь Кремль решает вопрос о подборе кадров олигархии. Кроме этого, система в своей сущности не изменилась. Одни имеют все, другие не имеют ничего, а Россия имеет то, что останется, — заключает он.

Эксперт также отмечает, что для удержания власти Путин смог использовать имперские настроения большинства россиян.

— Опытом каждого, знающего Россию является то, что русские, как таковые, являются замечательными людьми. Опытом каждого знающего Россию немного лучше, является то, что даже наиболее выдающиеся русские, к сожалению, в большинстве своем являются поклонниками империи. Это прекрасно понял Владимир Путин, который предлагает россиянам две вещи — порядок и как раз иллюзию империи, — констатирует он.

Что об этом думают рядовые поляки

Статья в целом была негативно воспринята польскими читателями. Ниже один из комментариев собравших наибольшее количество лайков.

Jan Mocny

— Эти свои «анализы» Витек, наверное, выписываешь у тети на именинах после нескольких рюмок, и их можно спокойно выкинуть на помойку. Какая опять «война»? Ты знаешь, что такое значит настоящая война с Россией? Это смертный приговор на всю твою семью. Как и на большинство польских семей, потому что с момента создания атомной бомбы мы предусмотрены в роли радиоактивного буфера. Коррупция в России нашим благословением? Только дебил может радоваться коррупции в России, которая является для нас потенциальным экономическим партнером. С коррупцией или нет — Россия военная супердержава, это ничего не меняет. Ужасно все это глупо, что ты пишешь. Путин является очень умным и уравновешенным политиком, не обращающим особого внимания на поляцкий лай, а мог бы, и тогда такие, как ты, поджали бы хвосты от страха.

Польские элиты по умолчанию не верят в демократию в России

Издание Niezalezna. pl, считающееся проправительственным, так же посвятило несколько статей итогам выборов в России.

— Выборы на выходных в России — это был, конечно, только такой театр для наивных. Их заведомые фальсификации Кремлем сегодня практически уже никого не удивляет. Они нужны Владимиру Путину только для реализации жесткой внутренней политики. Ведь ни один русский в России даже не посмеет оспорить такое «избрание», — пишет журналист Игорь Щенснович.

Журналист комментирует слова Путина, обращенные к участникам митинга после победы на выборах: «мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно».

— Я должен признать, что когда президент Путин говорит, что будет над чем работать «результативнее», у меня проходит холодный трепет. Это означает, на мой взгляд, еще какую-то более смертоносную войну, и еще более эффективное убийство всех, кто вызывает недовольство России. Но, с другой стороны — чего здесь можно было от Путина ожидать? Демократизации жизни и смягчения режима? Российские диктаторы не ходят такими путями, — заключает Щенснович.

Другая статья этого же издания вышла под заголовком «Русофобия или смерть».

— Кремль действует рационально, но это рациональность психопата. Выгодно убить кого-нибудь в Англии, мы убиваем. А истребить другой народ? Либо собственных российских детей забаррикадированных в школе, чтобы свалить вину на другой народ и иметь возможность его уничтожать? Проще простого, только дурак бы не убивал, — подчеркивает журналист Петр Лисиевич.

Далее журналист предлагает единственный верный рецепт, который, по его мнению, позволит противостоять таким действиям Кремля.

— Единственным шансом на спасение перед Россией, являются отпор и крайняя русофобия. Если бы поляки, власти и народ, были русофобами в 2010 году, не было бы Смоленска, потому что для Путина издержки превысили бы прибыль. Согласно опросу Pew Reaserch Center 89 процентам поляков сегодня не нравятся, а 4 процентам нравятся действия Путина в мире. Нет смысла говорить о говняных (более литературный вариант — дерьмовых) ряженых, изображающих националистов на Youtube, открыто и закамуфлировано промосковских, вместе с купленными ими миллионами просмотров. Кстати, стоит их слушать, потому что благодаря им мы знаем, куда Путин ударит. Теперь они говорят о бандеровцах, значит, будет новая атака на Украину. Просто и понятно, — резюмирует автор.

Следует отметить, что автор в своем материале апеллирует к данным опроса расположенного в Вашингтоне исследовательского центра Pew Reaserch Center, опубликованным в августе прошлого года. Тем не менее, можно констатировать, что польские интернет-пользователи придерживаются несколько иной точки зрения.

Так популярный портал Fakt24.pl периодически проводит опросы своих читателей на темы связанные с Владимиром Путиным и Россией. Вот данные некоторых недавних опросов:

Верите ли Вы заверениям Путина?

— «Да» — 57%

— «Нет» — 43%

Нравится ли Вам стиль Владимира Путина?

— «Да» — 42%

— «Нет» — 58%

Должна ли Польша бойкотировать чемпионат мира по футболу в России?

— «Да» — 17%

— «Нет» — 83%

Стоит добавить, что в комментариях польские читатели также положительно оценивают Россию и ее лидера. Вот, например, комментарии, получившие самую высокую оценку, к статье на популярном портале Onet.pl, сообщающей о победе Путина на выборах и о том, что многие западные лидеры отказываются его поздравлять.

Andrzej Bownik

— Ну, хазарство (так некоторые поляки именуют мировую финансовую олигархию, намекая на ее еврейское происхождение — прим. «Ридус» ) кусает локти от злости, а русские имеют их в заднице. Путина поддерживает большинство и он выиграл выборы. Хазарство мечтает о марионетке типа Горбачева или Ельцина. Но эти времена уже прошли.

Ewa Wesoła

— Как-то меня это не удивляет. Западные хамы должны еще многому научиться. Другое дело, что Путину эти западные поздравления нужны как прошлогодний снег. Горбачева Запад обманул, над Ельциным смеялся, а Путин им показал, что такое Россия. И этого там не могут стерпеть.

Waldemar Kujawa

— Странный тип этот Путин. То в Лондоне травит газом, то манипулирует выборами в США, то отравит Ющенко, то Литвиненко или какого-то там Мурзу (оппозиционера Владимира Кара-Мурзу — прим. «Ридус»), то застрелит Немцова из окна в Кремле, то Боинг собьет. А ведь мог бы быть первым демократом. Достаточно было того, чтобы дешево продать месторождения нефти. А если бы позволил основать в России открытый пенсионный фонд, отдал средства массовой информации и банки — то определенно получил бы нобелевскую премию мира. Был бы, как Обама.

В целом можно констатировать, что польские средства массовой информации прилагают немало усилий для того, чтобы создать в стране негативный образ Владимира Путина и России, однако, несмотря на все эти старания отношение к фигуре российского президента в польском обществе далеко неоднозначное, и многие поляки положительно оценивают деятельность главы российского государства.