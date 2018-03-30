Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Экспресс-газета

Огню в «Зимней вишне» помогли пустоты

Стремительности распространения огня по кемеровскому торговому центру «Зимняя вишня» могли поспособствовать пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, заявил глава службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, прибывший на место пожара первым. Кроме того, работу пожарников осложняли планировка и «огромные» размеры ТЦ, а также присутствие в здании баллонов, которые было необходимо выносить и охлаждать.
«Произошел один взрыв (баллона. — Прим. ред.)», — отметил он.

Ставки по ипотеке снова упадут

Ипотечные ставки в России в 2018 году опустятся на 1-1,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА». Собеседники издания в банках также ждут падения ставок по ипотеке: в Газпромбанке — до 7-8%, в «Возрождении» — до 8,3-9%, а в «ДельтаКредите» — до 8,5–9%.

Россия стала привлекательнее для разведчиков

Интенсивность разведывательной деятельности у границ России выросла за неделю, сообщает «Красная звезда». По данным газеты Вооруженных сил, за минувшие семь дней воздушную разведку вдоль российских границ вели 23 летательных аппарата, тогда как в течение предыдущей недели их было 16. Тем не менее ВС РФ не допустили нарушений воздушного пространства страны, совершив шесть вылетов для перехвата и сопровождения разведчиков.

Австрия подтвердила притязания на Олимпиаду-2026

Австрия подтвердила намерение подать заявку на проведение Олимпиады 2026 года в письме в адрес МОК, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета страны. В ОКА намереваются провести соревнования в городах Грац и Шламдинг.

Армия призовет 128 тысяч человек

Количество призывников во время весеннего призыва существенно сократится. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский. По словам генерал-лейтенанта, россиян, призванных в армию весной, в 2018 году будет на 10% меньше, чем было годом ранее (128 против 142 тысяч человек). Военный объяснил это тем, что в Вооруженных силах России увеличилась доля контрактников.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию463
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ266
Тело Мавроди оказалось никому не нужно71
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом78
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение