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Спасатели помогли попасть к врачам женщине с инсультом
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Спасатели помогли попасть к врачам женщине с инсультом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова вчера потребовалась помощь пожилой женщине. По соощению горспаса, тревожный вызов поступил в 21:15 на пульт оперативного дежурного. Спасателям соощили о том, что в доме № 7 «а» по 3-му Кавказскому тупику не может открыть дверь пенсионерка.
Ей требуется помощь медиков. В считанные минуты спасатели спомощью специнструмента вскрыли решетку на окне и помогли вытащить бабушку. Затем пожилую гражданку на «неотложке» увезли в больницу. Как уточнили в ведомстве, пострадавшая 81-летняя женщина после перенесенного инсульта могла почувствовать себя плохо.
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