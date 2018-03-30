Спасатели помогли попасть к врачам женщине с инсультом

В Заводском районе Саратова вчера потребовалась помощь пожилой женщине. По соощению горспаса, тревожный вызов поступил в 21:15 на пульт оперативного дежурного. Спасателям соощили о том, что в доме № 7 «а» по 3-му Кавказскому тупику не может открыть дверь пенсионерка.

Ей требуется помощь медиков. В считанные минуты спасатели спомощью специнструмента вскрыли решетку на окне и помогли вытащить бабушку. Затем пожилую гражданку на «неотложке» увезли в больницу. Как уточнили в ведомстве, пострадавшая 81-летняя женщина после перенесенного инсульта могла почувствовать себя плохо.