В провинцию доставят высокотехнологичную медтехнику 

В перинатальные центры российских регионов начались крупные поставки высокотехнологичной медтехники. Поставки осуществляет госкорпорация Ростех.
В центры восьми российских регионов, где выхаживают даже самых сложных младенцев, включая рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, поставлено уже более 6,6 тысяч комплектов высокотехнологичного медоборудования, а также более 15 тысяч предметов мебели, которую тоже произвели в России. Это различные современные кювезы, аппаратура для выхаживания младенцев, лабораторные системы, диагностическое оборудование для беременных, а также для мониторинга родов и пр.
Как отмечает Иван Ожгихин, замгендиректора концерна «Швабе», входящего в структуру «Ростеха», в первую очередь современное оборудование поставляется в клиники и центры регионов, которые признаны наиболее нуждающимися в модернизации медицины, особенно в сфере материнства и детства. «К ним, например, относятся Псков или Гатчина, куда недавно было завезено все необходимое для оборудования перинатальных центров. В результате они откроются и начнут принимать посетителей уже весной», — говорит Ожгихин.
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