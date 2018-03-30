Благоустройство территории вокруг «Ростов-Арены» завершат до 25 апреля

К настоящему моменту на пешеходном бульваре с западной стороны нового стадиона уложено 34 тыс. кв м плитки, разбиты клумбы, сформированы две парковки более чем на 840 мест. С восточной стороны от «Ростов-Арены» уложено 10 тыс. кв м плитки, организована зона загрузки-выгрузки автобусов. С южной стороны ведется укладка асфальта и плитки, подготовлены почти все парковки. Также со всех сторон от стадиона выполнены работы по прокладке кабелей освещения и видеонаблюдения.

«Весь комплекс работ по благоустройству в полном объеме: с озеленением, высадкой травы и кустарников, с освещением, подъездами, — должен быть завершен к 25 апреля», — отметил донской губернатор.