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Благоустройство территории вокруг «Ростов-Арены» завершат до 25 апреля
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Благоустройство территории вокруг «Ростов-Арены» завершат до 25 апреля 

Деловое сообщество 1 час назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам инспекции территории вокруг стадиона «Ростов-Арена» дал поручение завершить ее благоустройство до 25 апреля.
К настоящему моменту на пешеходном бульваре с западной стороны нового стадиона уложено 34 тыс. кв м плитки, разбиты клумбы, сформированы две парковки более чем на 840 мест. С восточной стороны от «Ростов-Арены» уложено 10 тыс. кв м плитки, организована зона загрузки-выгрузки автобусов. С южной стороны ведется укладка асфальта и плитки, подготовлены почти все парковки. Также со всех сторон от стадиона выполнены работы по прокладке кабелей освещения и видеонаблюдения.
«Весь комплекс работ по благоустройству в полном объеме: с озеленением, высадкой травы и кустарников, с освещением, подъездами, — должен быть завершен к 25 апреля», — отметил донской губернатор.
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