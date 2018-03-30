В Госдуме такого нет. Тюменский депутат предложил упразднить комиссию по поощрениям

На очередном заседании думы в четверг депутат Мурат Тулебаев озвучил предложение фракции ЛДПР исключить из состава комиссии по поощрениям сотрудников аппарата представительного органа власти, оставив в нем лишь депутатов. Несмотря на заверения депутата, что собственно к этим сотрудникам у него претензий нет, вполне возможно, такая постановка вопроса задела их за живое.

Речь идет о работе думской комиссии по поощрениям, которая состоит из семи человек и принимает решения о награждении и поощрении почетными грамотами муниципального парламента тюменцев, особо отличившихся в профессиональной и общественной деятельности.

«Из семи членов комиссии по поощрениям только четверо являются депутатами, что исключает возможность полного представления интересов граждан в этом вопросе. В отличие от депутатов, которых уполномочило население для принятия решений от имени граждан, и которые проводят работу с людьми на своих округах, работники аппарата этого не делают. Поэтому не считаю правильным наделять сотрудников аппарата несвойственными для них функциями».

Тулебаев предложил включить в состав комиссии только одного аппаратного сотрудника, да и то лишь для наделения его полномочиями секретаря. Срок вступления нового положения о работе комиссии он определил начало работы следующего созыва городской думы.

Алексей Чирков поддержал товарища по фракции ЛДПР, напомнив, что дума прежде всего представляет интересы жителей и принимает решения от их имени. «Комиссия по поощрениям — точно такая же, как все другие комиссии городской думы. При этом у нас нет никаких вопросов к сотрудникам аппарата, которые качественно выполняют свою работу. Но вопрос есть к тем, кто наделил этих сотрудников несвойственными им полномочиями — выступать и принимать решения о поощрении или не поощрении тюменцев. Тогда было бы логично и во всех других постоянных комиссиях думы половину состава заменить на сотрудников аппарата или администрации. А можно пойти дальше и поступить так с составом депутатского корпуса на заседании думы. И так дойти до абсурда», — заметил Чирков.

Стоит отметить, что ранее комиссия гордумы по социальной политике и городскому самоуправлению не поддержала инициативу Тулебаева. Об этом напомнила и сама председатель комиссии по поощрениям Тюменской городской думы Альбина Селезнева . Причем, по ее словам, такое проявление недоверия к членам этого органа возмутило коллег. «Когда в октябре 2015 года была создана комиссия, в ее состав вообще входил только один депутат — это была я. Остальными членами были работники аппарата думы. Я сразу внесла предложение, чтобы в состав входили депутаты от каждой фракции. И каждая из них сама выдвинула своих представителей. Что касается такого отношения к думским сотрудникам, то точно также мы можем дойти до недоверия работникам администрации — их же тоже никто не избирал, — заметила Селезнева. — Это не аргумент. И в конце концов при решении вопроса, награждать человека или нет, голосуют только депутаты на заседании думы».

Кроме того, она заметила, что все решения о награждении готовятся строго в соответствии с регламентом и положениями о работе комиссии. «Да, в нашей работе есть нарушение. Но я скажу, что это за нарушение. По положению мы должны за 30 дней подавать документы на рассмотрение комиссии. А мы этот интервал не выдерживаем, и если просят нас граждане или те же депутаты срочно рассмотреть вопрос о поощрении, принимаем решение без всяких проволочек», — добавила депутат.

«Если вы внимательно слушали выступление моего коллеги, то он подчеркнул, что у нас нет никакого недоверия к представителям аппарата думы, мы все годы работы очень плодотворно сотрудничаем. Но давайте романтику, вопросы на тему «любит — не любит» — оставим в стороне, — парировал Мурат Тулебаев. — Дума — это орган власти, здесь надо принимать серьезные решения. А вообще я по примеру старших коллег просто упразднил бы данную комиссию. В областной думе все проще: ходатайство о поощрении поступает к депутату, тот передает его в отдел кадров для проверки соответствия данных регламенту, оттуда материалы идут в соответствующий отдел, после чего — в соответствующий комитет для принятия решения депутатами. В Государственной думе тоже специальной комиссии нет. Надо упростить процедуру принятия решений, а не просеивать их через сито».

Он напомнил, что из шести кандидатур от Екатеринбургского художественного фонда, которые представил к поощрению Мурат Кашаубаевич на рассмотрение комиссии, она пропустила только одну — скульптора Сергея Титлинова. «Хотя по всем остальным кандидатам документы тоже были подготовлены в соответствии с требованиями. Думаю, здесь есть о чем подумать и прокуратуре , — высказался депутат. — И вопрос не в том, что нам кто-то не нравится. Мы лишь хотим, чтобы все проводилось в рамках нормативно-правовых актов. И чтобы ответственность за эти решения несли именно депутаты. Это было бы более объективно».

За Селезневу заступился депутат Юрий Баранчук. Он заметил, что правила работы всех комиссий были установлены еще в начале работы нынешнего созыва, и с ними согласились представители всех фракций: «У нас осталось три заседания перед очередными выборами. Мое предложение простое: будет следующий созыв — пусть он и устанавливает правила, по которым новые депутаты будут работать». Поэтому он предложил до окончания депутатского срока положения не менять.

Еще один член ЛДПР в гордуме Игорь Ракша воспользовался возможностью перейти на свою любимую тему и в очередной раз бросить камень в огород комиссии по топонимике, которая не является думской (в ее состав входят представители администрации, общественных организаций и СМИ). Напомним, в марте эта комиссия не поддержала предложение Игоря Рафаэльевича вернуть некоторым тюменским улицам их исторические названия.

«В этом деле просматриваются двойные стандарты. Комиссия думы по поощрениям тратит время на рассмотрение вопроса о поощрении горожан, идеологии здесь почти нет. В то же время есть комиссия по топонимике, которая утверждает названия улиц, площадей. Но здесь присутствует идеологический и политический контекст — люди будут ходить по этим улицам сотни лет. Однако в последней комиссии состоит только один депутат. И никто с депутатами там ничего не согласовывает. Таким образом, люди, уполномоченные населением, не участвуют в утверждении решений и вообще не имеют возможности познакомиться с деятельностью этой комиссии. Смешно: мы присваиваем звания почетных граждан, присуждаем почетные грамоты и благодарности, а улицы переименовать не можем».

Лидер фракции КПРФ Динар Абукин, который входит в состав комиссии по поощрениям, выступил против предложения ЛДПР, заявив, что комиссия не приняла ни одного решения, которое бы шло в разрез с интересами граждан. А сотрудники аппарата думы в составе комиссии необходимы для уточнения технических и юридических вопросов при принятии решений. «В работе комиссии не было ни одного нарушения. Со своей задачей она справилась. В прошлом году возникла ситуация, когда мы отказали в поощрении иногородним кандидатам. Но я считаю, это было правильное решение, соответствующее регламенту. Ей осталось доработать несколько месяцев до выборов нового состава думы. А следующий созыв пусть принимает свое решение по этому вопросу», — выступил Абукин.

В результате большинством голосов инициатива фракции ЛДПР была отклонена. Однако, как считают наблюдатели, этот вопрос поспособствует нарастанию определенной конфронтации между отдельными группами депутатов.