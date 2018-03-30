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Заказчиков обяжут устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы
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Заказчиков обяжут устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство транспорта России обяжет заказчиков устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в госконтрактах. Такой приказ подписал глава ведомства Максим Соколов, передает RT.
Как рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ), в приказе утверждаются типовые условия контрактов на выполнение дорожных работ, среди которых прописано и гарантийное обязательство подрядчика. Это значит, что все государственные и муниципальные заказчики будут обязаны включать такое условие в контракт.
Ранее сообщалось, что Росавтодор по поручению президента занимается разработкой новых правил по проведению дорожных работ. Соответствующий документ содержит описание, как правильно перенаправлять потоки транспорта, ставить освещение, мигающие «стрелки» для направления движения, ограничивать скорость и в какие сроки смывать временную разметку.
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