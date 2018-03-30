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В Перми выберут лучшего папу
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В Перми выберут лучшего папу 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Финал состоится в школе Мастерград (Костычева, 16) в 11.00.
Для участия в конкурсе заявились более ста пермских пап. Они прислали презентационные видеоролики с продолжением фразы «Быть папой — это… ». В следующий тур прошли 30 человек, которые выполняли онлайн-задания «Папамарафона». В итоге были отобраны пять финалистов, которые вместе со своими семьями и пройдут заключительные испытания в школе «Мастерград».
По итогам конкурса жюри наградит финалиста и победителей дипломами и призами.
«В финале конкурса будет представлена выставка фотографий пап с детьми, принимавших участие во всех этих мероприятиях», — сообщили в пресс-службе админстрации Перми.
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