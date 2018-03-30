«У нас всегда всё открыто»: проверяем, закрывают ли двери в залы пермские кинотеатры

Спустя пять дней после трагедии в Кемерово выясняются новые подробности этого страшного пожара, унесшего жизни 64 человек. По одной из версий, жертв могло быть меньше, если бы не закрытые двери в кинозалы — якобы местные работники закрывали их на ключ, чтобы во время сеанса туда не заходили безбилетники. Мы прошлись по пермским кинотеатрам и выяснили, закрывают ли там зрителей на ключ в зале во время сеанса.

После трагедии в Кемерово генеральная прокуратура объявила о массовых проверках во всех торговых и развлекательных центрах страны. Ведомства начали проверять, как соблюдаются в ТЦ правила пожарной безопасности, есть ли планы эвакуации и открыты ли эвакуационные выходы, работает ли система пожарной сигнализации. Первые проверки уже показали, что нарушения есть.

В «Киномаксе» двери залов открыты во время сеансов

Не дожидаясь властей, проверять торговые центры самостоятельно начали сами граждане. Например, жители Санкт-Петербурга обнаружили, что, несмотря на трагедию в Кемерово, залы кинотеатров в городе продолжают закрывать на ключ во время сеанса. Сюжет об этом накануне показали по телеканалу «Россия». Корреспонденты 59.ru решили выяснить, как обстоят дела с закрытием залов в пермских кинотеатрах. Для этого мы прошлись по пяти киноцентрам города и, не привлекая к себе внимания охраны и администрации, попробовали открыть двери в кинозалы.

Первым проверяемв ТРК «Столица». Здесь работают пять кинозалов. В будний день людей в кинотеатре немного. Спокойно проходим к залам 4 и 5: двери в оба зала открыты. На входе в коридоре висит большой плакат с правилами пожарной безопасности, рядом находится тревожная кнопка пожарной сигнализации. В остальных кинозалах такая же картина — все открыто.

Легко открываем дверь в кинозал

Уголок пожарной безопасности в «Столице»

Следующий на очереди киноцентр «Премьер». Это самый маленький кинотеатр в городе, днем в будние дни людей еще меньше, чем в «Столице». Небольшое количество зрителей ждет сеанс в коридоре «Премьера». Проходим к залам в длинном коридоре. Первый кинозал открыт, доступ во второй также свободен.

В киноцентре «Премьер» самые маленькие кинозалы в городе

Все залы открыты

Неподалеку от «Премьера» расположен самый современный кинотеатр Перми — «Кристалл». В нем пять кинозалов вместимостью более тысячи человек, а также боулинг. Поднимаемся на второй этаж к одному из залов и с легкостью открываем двери в него. Из зала выходит администратор и предупреждает нас, что сеанс еще не закончен. Аналогичная картина повторяется в другом зале.

В «Кристалле» за дверью находился администратор

На входе в кинотеатр «Синема Парк» в ТРК «Семья» нас встречает администратор-контролер. Женщина проверяет у всех билеты и пропускает к залам. Нас не пропускает — мы без билетов. Спрашиваем насчет дверей.

В «Семье» за выходами следит один администратор

— У нас всегда всё открыто, — отвечает администратор.

В кинотеатре «Синема Парк» в ТРК у каждого зала дежурит контролер, который не отходит от двери ни на шаг. Поймав момент, когда администратор отвлекся, мы пробуем открыть дверь в один из кинозалов, находящихся в широком коридоре. Дверь с легкостью открывается, слышно, что в зале идет показ.

В ТРК «Колизей» у каждого входа дежурит контролер

Двери во время сеанса открыты

Проверив все кинотеатры города, мы не столкнулись с проблемой закрытых дверей в кинозалы во время сеансов. Совсем скоро проверять соблюдение всех правил безопасности в кинотеатрах будет прокуратура и МЧС . Весь апрель ведомства будут ходить по торговым центрам, музеям и другим общественным местам. Особое внимание проверяющие уделят системам сигнализации и пожаротушения.