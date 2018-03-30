За коровами на подмосковной ферме ухаживают роботы

Первая роботизированная ферма, построенная по губернаторской программе, открылась в Коломне . В селе Акатьево реконструировали коровник, теперь за буренками здесь будут присматривать умные машины. На реализацию инвестиционного проекта было потрачено 72 миллиона рублей, 26 из которых — это субсидия из бюджета области.

К приему пополнения на ферме в Акатьево все готово. Для молодых буренок здесь реконструировали ферму. Еще в августе на этом месте были развалины — стоял двор 1969 года постройки. Сейчас это одно из самых современных хозяйств: французские матрасы, автоматическая уборка, предусмотрены даже

SPA-услуги

Это автоматические чесалки, которые добавляют еще комфорта животным. Если корова подойдет и толкнет ее, то она начнет вращаться и будет некоторое время крутиться, чтобы почесать корове бок, спину, шею. Она ее может наклонять в любую сторону и тем самым вычесывать все, что ей необходимо вычесать

— Никита Коноплев, руководитель товарного направления оборудования для молочного животноводства компании «Трансфэр».

Открытие в Подмосковье современной молочной фермы стало возможным благодаря реализации программы губернатора. В 2017 году в Московской области заработал новый проект. Теперь сельхозпроизводители могут получить субсидию 50% от стоимости оборудования. В Акатьево эти деньги потратили на роботов, которые сами доят коров, при этом считывают характеристики молока и биологические показатели животных.

Сейчас робот стоит на зарядке, там он находится примерно полчаса, потом он выезжает до конца коровника и обратно, потом опять на зарядку. Все зависит от габаритов коровника, но он спокойно проезжает 30–45 минут. Обычно он спокойно обслуживает 300–400 голов, здесь

чуть-чуть

поменьше, так что он спокойно справляется

— Йерун Кейзер, генеральный директор компании

ООО «Lely»

Сейчас на ферме в Акатьево 400 голов дойного стада. Ежедневно буренки дают по 10 тонн молока. С открытием нового комплекса коров, а соответственно и молока, станет в полтора раза больше. Реконструкция фермы обошлась в 72 миллиона рублей, 26 из них — это субсидия из регионального бюджета. Теперь здесь и вовсе производство безотходное.

Мы купили установку БРУ, которая позволяет нам перерабатывать сразу навоз. Мы полностью будем перерабатывать навоз со всех ферм через эту установку. Это навоз уже будет органика, переработанный, полностью обеззаражен, будет идти на вторичную подстилку для коров, что сократит мастит, улучшит качество коров

— Нина Жукова, директор

ООО «Акатьевский»

В 2017 году из бюджета Московской области на субсидии было выделено 120 миллионов рублей, между собой их поделили 10 хозяйств. В этом году число желающих реконструировать свои фермы выросло.

Мы движемся к нашей общей цели — это миллион тонн молока, это дополнительные животные, возвращение на лидирующие позиции в стране. Приятно, что, в том числе с помощью вот таких вот уже проверенных бойцов, которые давно работают в молочном животноводстве, мы можем говорить с уверенностью, что рубеж в миллион тонн в обозримом будущем совершенно точно будет достигнут

Андрей Разин , министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В будущем на ферме в Акатьево будет открыт еще и убойный цех. Реализовать проект здесь планируют к концу 2018 года. На ферме будут производить мясную продукцию и полуфабрикаты — блинчики с начинкой и пельмени.