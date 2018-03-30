Редизайн Politico впечатлил медиарынок

Сайт Politico после редизайна

Politico неслучайно называют СМИ, которое изменило правила игры в политической журналистике и Вашингтоне. Издание придерживается самых высоких стандартов как при написании, так и при подаче материалов. Второй редизайн Politico подтвердил — визуальная журналистика существует.

Обновления сайта ожидали с тех пор, как в редакцию вернулась Кэрри Браун . Предыдущее обновление портала произошло в 2014 году сразу после запуска одноименного журнала. Politico отказался от мрачного темного фона и узких шрифтов, старый Proxima Nova сменил минималистичный Din. Стратегию и концепцию обновленного сайта разрабатывали сотрудники Politico вместе с дизайнерами и стратегами Work & Co.

По словам Браун, редизайн отражает стремительные изменения в редакции. Теперь главная страница сайта поддерживает весь набор форматов, которые может предложить читателям Politico. Это и подробные эксклюзивные репортажи, которые являются ДНК медиабренда, и расследования, и новости, и блоги, и визуальные истории, и инфографика, и видеоконтент с подкастами.

Старая версия сайта (слева); новая версия сайта (справа)

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В результате редизайна сайт стал более быстрым и гибким. Теперь найти визуальные истории гораздо проще, а рядом с главными новостями появился раздел с последними новостями, где высвечиваются только заголовки. В правой части экрана появился блок с материалами из журнала. Самые популярные материалы также доступны в разделе справа.

Кроме того, команда Politico приготовила новые возможности для рекламодателей, которые хотят рассказать историю при помощи брендированного контента. Усовершенствованные форматы четко определяются как партнерские и привлекательны для читателей.

Сейчас месячная аудитория Politico превышает 26 млн уникальных пользователей, при этом издание гордится лояльной аудиторией, которая заходит на сайт напрямую. За год количество таких пользователей увеличилось более чем на треть, говорит Браун. И цель редизайна — как раз предложить преданной аудитории лучший пользовательский опыт. Впрочем, издание планирует меняться и дальше, поэтому предлагает пользователям поделиться своим мнением и оценить изменения.

Андрей Зерний, креативный директор Affect:

Помимо упомянутых в обзоре Adweek четкой структуризации информации, ориентированных на мобильный вывод шаблонов, чистой типографики и цветового решения, я бы обратил внимание на то, как издание сочетает разноформатный контент.

И речь идет не только о типах материалов, но и о периодичности появления такой информации и методе дистрибуции. Издание условно разделено на две части: основная лента подчинена строгому рубрикатору с обязательным упоминанием автора — ориентирована на новостную и аналитическую журналистику, оперативная лента — для публикации дополняемых сюжетов, ранжированных по популярности. Это вам и New Yorker, и Facebook в одном месте. Заветы Vox Media усвоены хорошо!

Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс:

Дизайн и юзабилити зарубежных сайтов всегда, на мой взгляд, отличались от того, что рисуют и внедряют на российские сайты. Понятно, что дизайн сайта современного СМИ должен быть легким, с хорошо читабельным шрифтом. Ничто не должно отвлекать от прочтения материалов, но в то же время необходимо побуждать пользователя «сёрфить» дальше и переходить на другие материалы. Немаловажным моментом является и продуманная мобильная версия сайта.

Что касается мобильной версии politico.com, то мне не понравился постоянно присутствующий «бургер» меню в левом верхнем углу. Чтобы посмотреть, какие есть разделы на сайте, приходится долго листать вверх ради меню. На мой взгляд, это серьезный минус. Такой же недостаток и у десктопного варианта: нет прилипающего верхнего меню с навигацией.

Инесса Шилло, арт-директор Nimax:

Politico сделали удачный редизайн, который доносит их настрой — строгий, даже суровый стиль, настраивающий на серьезное отношение к материалу. Минимум дизайна, преобладание типографики и заметной сетки с некоторыми темными перебивками — самый актуальный тренд в дизайне медиа. Ему следуют и российские издания — Republic, «Новая газета», «Ведомости» , «Медуза». Из плюсов — сразу понятно, что перед тобой политика.

На мой взгляд, минимализму перечисленных медиа противостоит тренд, который задал Quartz. В первый раз не сразу понимаешь, что это новостной сайт. Такая попытка переосмыслить формат медиа в интернете, отвести его дальше от «печатных отцов». В России такой тренд пока заметен мало — а значит, есть поле для развития.

Константин Нефедов, управляющий партнер Digital-агенства « Dalee »:

Честно говоря, не понимаю восторга. Все очень средненько. Мне кажется, восторженные реплики произносят скорее его создатели. В самой статье описывается рост, но очень мало времени прошло, чтобы делать выводы. Из минусов: — сетка обыкновенная, каких-то экспериментов не замечено; — современная «мясная» типографика не используется, наоборот, зачастую все очень мелко; — нет качественной конвергенции разных форматов; — мобильный сайт и приложение тоже стандартные. Наверно, чуть лучше выглядит десктопная версия Politico Magazine, но тоже есть что «допиливать».

Виталий Цыганков, дизайн-директор JAMI:

Все, что не Top News — это история. Поэтому для новостных ресурсов важна именно главная страница. Пользователь чаще возвращается на главную страницу, но проводит там относительно немного времени, так как занят прочтением интересующих материалов.

Скорее всего, структура меню Politico была создана со знанием собственного читателя. Мне, как новому посетителю, оказалась удобна система базовых маркеров — шрифт и кегль, а также изображения. Этим маркерам не надо обучать новичка, поэтому они будут работать всегда.

В стране, где Twitter не просто иконка с птичкой, раздел Quick Pops максимально релевантен подобному формату потребления информации. Он помогает еще немного удержать читателя, так как периодичность возвращения (обновления страницы) может возрастать.

Навигация по материалам: тут я мигом заблудился, открыв первый же pop. Не смог на этой странице продолжить чтение других pop'ов дня. Реклама особенно уродует контент, так как завёрстана в белое чистое пространство сетки. Итого — контент rare прожарки, и дизайнеры сделали все, чтобы не испортить этот «кусок».

Новая сетка сайта раскинулась на ширину более 1500 пикселей, что точно должно порадовать читателей. Она органично адаптируется к мобильной версии. Главная страница ясно транслирует хедлайны новостных рубрик и тизеры материалов других разделов (насчитал более 10). Интересный выбор основной шрифтовой пары: Din, изначально разработанный для дорожной навигации и знаков в Германии, — в заголовках, а привычная всем Georgia — в наборе.

С технической точки зрения для современного новостного медиа важна правильная интеграция с массовыми и оперативными каналами распространения информации — Facebook, Twitter и мессенджерами. Как ссылки на сайт медиа выглядят в социальных медиа? настроен ли Instant View для правильного отображения в Telegram? сделаны ли кастомные open graph теги? Попробуйте поделиться в Facebook или Telegram новостью с Politico или с «Медузы», и вы поймете, о чем я говорю.