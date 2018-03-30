Жительницу Муравленко увезли в больницу после поста в соцсети 

Некто сердобольный под женским именем написал в Интернете о плачевной судьбе горожанки. Мол, нищенствует, мусор тащит в квартиру, соседям уже дышать нечем… «КС» выяснил, какова ситуация на самом деле. Соцсети стали много большим, чем средство для переписки и самовыражения. Они и сарафанное радио, и народное вече, особенно когда что-то накипело, хочется указать на проблемы, причем часто без всяких обязательств — инкогнито. Так получилось и в Муравленко. ПРОЯСНИТЕ И СПАСИТЕ… Недавно в городском паблике появился тревожный пост о том, что в подъезде дома по указанному адресу появился стойкий запах гнили. Источником амбре стала квартира, в которой проживает еще не старая женщина. У нее проблемы со здоровьем и нет средств для существования. Женщина якобы собирает выброшенные продукты с контейнерных площадок и носит мусор домой… Автор послания под женским ником снабдил сообщение фотографиями, сделанными в начале марта. И просил у пользователей помощи, чтобы разобраться в ситуации. Когда же пользователи стали задавать вопросы, оказалось, что неравнодушная гражданка удалила личную страницу, оборвав связь… Сам пост быстро привлек внимание. Нашлись комментаторы, которые реально пытались помочь — хотя бы собрать продукты. Вспомнили, как однажды одна сердобольная горожанка заботилась о пожилой женщине. Последняя уверяла, что не сводит концы с концами, а потом выяснилось, что есть у нее и родственники, но образ жизни достойным не назовешь… Возникла даже версия, не об одном и том же человеке идет речь?.. Нашлись те, кто вместо болтовни в соцсетях, позвонил соцработникам. Одна из таких жительниц сообщила «КС», что специалисты побывали дома у героини публикации — ей действительно требуется помощь, но в первую очередь медицинская. ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВРАЧЕЙ Пытаясь выяснить обстоятельства, «КС» обратился к коммунальщикам — обычно они быстро узнают о войнах соседей, когда одни бьют во все колокола, пытаясь найти управу на других. Но в управляющей компании заверили, что никаких нареканий по указанному адресу не поступало, поэтому сообщить что-либо об обитателях квартиры и ее состоянии не могут. Интересно, что в дискуссии вокруг поста ни разу не появились соседи: либо не видели сообщения, либо им все равно, либо — никаких неудобств им на самом деле никто не создает. В управлении социальной защиты населения администрации муниципалитета «сигнал» отработали. Женщину нашли, но ситуация оказалась далекой от красочного описания в соцсети. Мобильная бригада, отправленная Центром социального обслуживания населения, нашла захламленной только одну из трех комнат жилища. — У хозяйки некое заболевание, которое способствует ее неряшливости, — пояснила директор центра Татьяна Корховая. — При этом она не ведет асоциальный образ жизни, не употребляет спиртные напитки и социально не опасна. Вдобавок выяснилось, что обитательница квартиры не одинока, родственники есть, причем в Муравленко. За горожанкой присматривает брат, который был в отлучке по работе. Однако претензии к нему лишние — он родственный долг исполнял честно. После визита соцработников женщину госпитализировали. Теперь слово за врачами: признают ли пациентку недееспособной и будет ли поставлен вопрос об оформлении инвалидности. Если это случится, тогда женщина сможет претендовать на выплаты и на услуги, например, надомное обслуживание или дневное пребывание. До сих пор никакой социальной поддержки она не получала, поскольку не обращалась по этому поводу, а «автоматических» оснований не было. РЕАГИРУЮТ НА КАЖДЫЙ СИГНАЛ В Центр соцобслуживания реагируют на все «сигналы» горожан, в том числе анонимные. Буквально пару месяцев назад вызволили из беды бабушку, которая вышла из дома и буквально потерялась в пространстве, не зная, где находится и куда ей идти. Теперь к ней на дом приходят соцработники. Последний случай, ставший достоянием общественности, собеседница назвала единичным. Ведь непонятно, почему автор просто не сообщила соцработникам, что женщина нуждается в помощи. Татьяна Вячеславовна вспомнила, как не так давно, из-за шума в соцсетях, несладко пришлось родственникам пенсионерки, ведущей не совсем правильный образ жизни. Они оказались без вины виноватыми.
КОММЕНТАРИЙ Как не навредить из благих побуждений? Оксана Медынская, первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО: — То, что люди выявляют такие случаи, не остаются равнодушными — положительный момент. Ведь соцработники не всегда владеют информацией, а полномочий и возможностей проводить подворовые или поквартирные обходы у них нет. Но вместо того, чтобы выставлять информацию, да еще с личными данными на всеобщее обозрение, лучше обратиться в профильные структуры. Нужно просто позвонить в центр социального обслуживания населения или в местное управление соцзащиты. Все номера легко найти в Интернете, они размещаются в больницах, в отделениях пенсионного фонда и в других соцучреждениях. Специалисты не оставят звонок без внимания, примут меры, а при необходимости подключат медиков или полицейских.