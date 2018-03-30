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Екатеринбуржцы обсудят правила застройки города
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Екатеринбуржцы обсудят правила застройки города 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В несколько подходов.
В Екатеринбурге 30 марта стартуют публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки уральской столицы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе мэрии.
Слушания пройдут в несколько этапов с 30 марта по 26 апреля 2018 года. Обсуждение проекта правил состоится на 19 площадках, включая отдаленные территории города.
Среди других вопросов, вынесенных в марте на слушания, — предоставление участку на углу улиц Машинной и Ткачей (общественно-деловая зона местного значения) условно разрешенного вида использования «строительство многоэтажных жилых домов». Там планируется возведение 16-этажного жилого дома.
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