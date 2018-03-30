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Псковские бюджетные организации продолжают нарушать закон о госзакупках
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Псковские бюджетные организации продолжают нарушать закон о госзакупках 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Органы прокуратуры Псковской области в 2017 году продолжили проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверки показали, что органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями по-прежнему допускаются факты дробления заказов в целях уклонения от проведения конкурентных процедур. В этой связи 19 должностных лиц по инициативе прокуроров привлечено к административной ответственности.
В отдельных случаях утверждаемая заказчиками документация о закупке не соответствовала установленным требованиям.
Так, МУП «Островские теплосети» в извещение о проведении электронного аукциона на приобретение дров не включило обязательные требования к участникам закупки, определенные ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По постановлению прокурора директор МУП «Островские теплосети» привлечен к административной ответственности.
Зачастую содержание контрактов не отвечало предъявляемым требованиям, в договорах не всегда имелись условия о цене, порядке и сроке приемки и оплаты товара (работ).
Заказчиками допускались случаи несвоевременного направления информации в органы Федерального казначейства для включения в реестр контрактов. Распространены нарушения при выборе способа осуществления закупки, планировании закупок, утверждении аукционной документации, оплате исполненных обязательств.
Всего в 2017 году прокурорами выявлено свыше 700 нарушений закона при осуществлении закупок, в целях устранения которых внесено 236 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 155 лиц.
По постановлениям прокуроров 53 лица привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 600 тыс. руб.
Опротестовано 55 незаконных правовых актов, вынесено 2 постановления, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела.
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