К лету в Самаре обустроят восемь пляжей

Самаре готовятся к летнему сезону. Сейчас департамент городского хозяйства и экологии ищет компанию, которая подготовит 8 пляжей и будет ухаживать за ними. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Рабочие приступят к очистке пляжей после таяния снега в прибрежной полосе и понижения уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки в 29 метров, — говорится в документах закупки. — Им предстоит убрать с прибрежной линии мусор, бревна, коряги и камыши. Водолазам же поручат обследовать акваторию, очистить дно от посторонних предметов, и выявить зоны, подходящие для не умеющих плавать людей.

После этого подрядчики смогут приступить к обустройству самих пляжей. На каждом из пляжей будет не менее трех зон для купания людей, не умеющих плавать. На I и II очередях набережной рядом со спусками установят краны и настил для мытья ног. Кроме того, на все пляжи, кроме IV очереди, довезут песок. Новый слой должен быть не менее 10 см.

Пляжи обустроят на I очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), на II (от Маяковской до «Кинапа»), на IV очереди (от Осипенко до Силикатного оврага), у спуска на Советской Армии, Барбошиной поляне, санатория «Можайский», в Красноглинском районе и в Загородном парке.

Для удобства горожан установят 75 кабинок для переодевания, 316 мусорных контейнеров и более 200 скамеек с тентами и без них. Летом дети смогут поиграть на трех игровых площадках и качелях. Любителей спорта ждут волейбольные и футбольные площадки, а также тренажеры.

Ограничивать разрешенные для купания зоны будут 139 буйков. На случай ЧП на воде для спасателей будет 78 стоек с кругами и «концами Александрова».

Для инвалидов также обустроят два пляжа. Здесь установят широкие пандусы, как на берег, так и для спуска в воду, кабины для переодевания с поручнями, скамейки.

Подрядчикам за летний сезон необходимо провести две очистки пляжей от крыс и мышей — 5 июня и 15 августа. «Пляжный сезон» для рабочих заканчивается 31 октября.