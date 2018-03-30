Удача — в детских руках. Кого осчастливила викторина «Югре — 900!»

24 марта десятки тысяч югорчан в прямом эфире на канале YouTube смотрели, как определяют победителей и обладателей ценных подарков: от бытовой техники до квартир и машин.

Под пристальным наблюдением

В общей сложности было обработано около полумиллиона анкет, заполненных жителями округа. Каждой присвоили уникальный номер, записанный в именную визитку участника викторины.

В 9 утра начались первые 5 трансляций, которые проходили на разных площадках в КТЦ «Югра-Классик». Победителей определяли в Нефтеюганске и Радужном, а также Кондинском, Березовском и Нижневартовском районах.

Дальше с периодичностью в два часа шли трансляции по другим городам. Последней процедуру определения победителей проводили в Ханты-Мансийске , которая завершилась в седьмом часу вечера.

На вопрос о том, как проходит трансляция, ответила директор «Центра „Открытый регион“ и руководитель рабочей группы проекта „Многовековая Югра“ Оксана Макеева. „Мы рады, что, благодаря этой викторине, наш „Открытый регион“ действительно показал себя как открытый, как центр формирования культуры открытости в нашем округе. Нам очень приятно, что делегация прибывает одна за другой, всё очень спокойно, размерено, прозрачно“, — уверила она.

Выбирали счастливчиков дети. Они вынимали из большого барабана талоны с номерами. Барабан периодически крутили, чтобы перетасовать билетики. Затем дети передавали листки с номерами ведущим, после чего те по очереди, сначала первый ведущий, а потом второй, оглашали номер, и он появлялся на мониторе экрана. После оглашения результатов талоны передавали членам комиссии, чтобы зафиксировать номера в специальных протоколах. Помимо членов комиссии, за проведением процедуры следили общественники и спонсоры, а также гости, приехавшие на викторину из разных городов округа.

»Я считаю, что трансляция происходила максимально открыто. Победителей определяли в публичной обстановке. Было четыре представителя от Урая , а также независимые эксперты со стороны спонсоров викторины. Всё доступно, всё понятно. Думаю, что жители Урая останутся довольны», — поделилась представитель оргкомитета викторины Наталья Судакова после трансляции в Урае.

Это был насыщенный на эмоции и подарки день. Ранее мероприятия такого масштаба в округе не проходили, и организаторам нужно было предусмотреть все до мельчайших деталей. Сайт «Открытого региона», на котором разместили основную информацию по правилам и подведению итогов викторины, не выдержал большого количества посещений. Ссылка просто не открывалась. Организаторы быстро решили эту проблему: часть новостной работы вели в официальной группе Центра «Открытый регион» «ВКонтакте». Огромное количество звонков на горячую линию и писем на электронную почту поступало за несколько дней до проведения трансляции, в день её проведения и даже после.

Подарок на юбилей

Редакция «Аргументы и факты Югра» связалась с одной из победительниц викторины, Мариной Никитиной из Приобья. Ее история вдохновляет и заставляет верить в удачу и счастье.

«Вообще-то я хотела машину! — рассказала Марина. — Но квартира даже лучше! А у меня юбилей будет в мае. Вот вам и подарок! А машину выиграла женщина из соседнего посёлка Шеркалы. У неё в тот день как раз день рождения был».

Как распорядиться квартирой, которая находится в соседнем поселке, победительница ещё не решила, то ли самим перебираться, то ли кому-то из троих детей отдать. Сама она уже 20 лет проживает в вагончике площадью 35 «квадратов». Супруги периодически принимают участие в лотереях и уже давно мечтали о крупном выигрыше, но максимальный приз семьи до этого составлял 2 тысячи рублей.

«Смотрели трансляцию в прямом эфире до конца. У нас было 6 номеров на всех. Уже разыграли машину, и надежды на выигрыш не было. Дочь у меня сидела на кухне и смотрела розыгрыш по телефону, там на несколько секунд раньше идёт эфир. Она просмотрела 5 цифр и вышла ко мне в зал и смотрит на меня удивлёнными глазами. И как раз в этот момент показали последнюю цифру по телевизору. И тогда мы с дочерью увидели, что и последняя цифра соответствует номеру на экране. Мы просто закричали и начали прыгать от радости!»

Марина рассказала, что многие не верили в викторину и её честность. Отмахивались от анкет и не принимали участия: «Очень хорошо, что розыгрыш проводился в прямом эфире и именно дети доставали талоны. Это вселяло надежду, что всё происходит честно. Очень благодарна за такую акцию, надеюсь, она не последняя».

Не могут поверить

Еще одной счастливой обладательницей квартиры стала 12-летняя жительница посёлка Сибирский Ханты-Мансийского района Снежана. Так сложилось, что Снежану и её пятилетнюю сестрёнку Викторию воспитывает только мама. В Сибирском они живут в съемной квартире и до сих пор не верят, что совсем скоро у них появится своё собственное жилье.

«Конечно, мы очень рады, и квартира нам очень нужна, — рассказала мама Снежаны Елена Александровна. — Мы не смотрели трансляцию, нам позвонили и сказали, что моя дочка выиграла квартиру. Но мы, конечно же, не поверили сначала и до сих пор все находимся в шоке. Уже пересмотрели всё сами, увидели своими глазами и убедились во всем, но все равно не верим в такую удачу».

Елена Александровна также рассказала, что именно она выступила инициатором участия в викторине. Сначала она увидела листовки в подъезде, потом анкету принесли волонтеры, да и в газетах было много информации. Так Елена Александровна решила заполнить анкету и привлечь к этому историческому событию свою старшую дочку Снежану.

«Мы с ней вместе читали, думали и искали ответы. Снежана принимала активное участие и была очень заинтересована, — вспоминает мама юной победительницы. — Очень интересно было прочитать историю родного края, узнать новые факты. Я думаю, что такая викторина очень важна. По крайней мере, нам она очень понравилась! Тем более, что мы впервые принимали участие в таком мероприятии».

Порадоваться за других

Всего 24 марта своих обладателей нашли тысячи ценных подарков, в том числе 34 квартиры, 32 автомобиля и 30 путёвок на лучшие курорты России . Кроме этого, дети получили в подарок 4 600 билетов в кино и на концерты. Каждому участнику вручили памятный магнитик. Так что, без подарка никого не оставили.

Такой обратной связи от жителей округа ещё не видели. Это мероприятие сплотило югорчан, а самое главное, пробудило интерес к истории родного края. Конечно, были и те, кто расстроился, не получив подарка, но многие искренне радовались за знакомых и совершенно неизвестных им людей. Приятно получать подарки за то, что ты родился и проживаешь на территории любимого округа. Сейчас представители оргкомитета на местах обзванивают победителей. Не все смотрели трансляцию и не у всех есть возможность выйти в интернет. Поэтому людям звонят и сообщают о победе.

Это не последнее мероприятие, которое ожидается в округе, как «кусочек» девятисотлетия округа, впереди ещё много проектов, конкурсов, в которых также можно и нужно принимать активное участие.