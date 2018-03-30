В Омской области в 2018 году в 14 деревень и сёл проведут газ

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Глава региона Александр Бурков и руководители районов обсудили вопрос газификации Омской области . Так, в 2018 году в рамках региональной программы газификации реальную возможность отапливаться зимой природным газом получат более тысячи жителей 6 деревень и сёл. Ещё 8 населённых пунктов газифицируют в рамках программы регионального минсельхоза.

«К середине апреля нужно вывести формулу по подключению к газу по каждому району, чтобы понимать с помощью каких средств можно помочь людям, чтобы для них стоимость подключения была подъёмной», — подчеркнул Александр Бурков.