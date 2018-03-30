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В Омской области в 2018 году в 14 деревень и сёл проведут газ
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В Омской области в 2018 году в 14 деревень и сёл проведут газ 

АиФ-Омск 31 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Глава региона Александр Бурков и руководители районов обсудили вопрос газификации Омской области. Так, в 2018 году в рамках региональной программы газификации реальную возможность отапливаться зимой природным газом получат более тысячи жителей 6 деревень и сёл. Ещё 8 населённых пунктов газифицируют в рамках программы регионального минсельхоза.
«К середине апреля нужно вывести формулу по подключению к газу по каждому району, чтобы понимать с помощью каких средств можно помочь людям, чтобы для них стоимость подключения была подъёмной», — подчеркнул Александр Бурков.
Отметим, что Минстрой региона должен подготовить для главы региона отчёт стоимости к подключения к газу потребителей, бизнес-предприятий и социальной сферы.
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