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Двое работодателей нарушили миграционное законодательство в Кстовском районе
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Двое работодателей нарушили миграционное законодательство в Кстовском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Двое работодателей оштрафованы в Кстовском районе за нарушение миграционного законодательства.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками отдела миграционного контроля на территории товарищества индивидуальных застройщиков в районе деревни Елховка, были выявлены иностранцы, работающие кровельщиками на монтаже крыши частного жилого дома.
Установлено, что работодатель в отношении пяти мигрантов не уведомил в трехдневный срок о заключении с ними трудовых договоров. Сумма штрафных санкций составила 10 тысяч рублей.
Кроме того, иностранные работники были задействованы также и при строительстве придорожного комплекса в деревне Афонино. В полицию не поступило уведомление о заключении трудовых договоров с четырьмя из них. К работодателю применили штрафные санкции на сумму 8 тысяч рублей.
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