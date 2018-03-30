«Во рту был вкус мыла»: самарцы пожаловались на химический запах в Железнодорожном районе

Утром в пятницу, 30 марта, в Железнодорожном районе Самары местные жители почувствовали резкий запах.

— Я живу на улице Агибалова, рядом со стадионом «Локомотив». Вышел из квартиры — в подъезде стоял резкий запах химии. Думал, отдышусь на улице, но не тут-то было. Там тоже был химический запах. Во рту чувствовался вкус мыла, — рассказал 63.ru местный житель Дмитрий.

Жители подумали, что запах мог возникнуть в результате выбросов с предприятия по производству косметики, которое располагается на территории района, и обратились в местную администрацию. Но, по словам чиновников, информация не подтвердилась.

— Жалоба действительно была. Звонок поступил на пульт дежурного сегодня рано утром. Мы оперативно передали информацию в отдел гражданской защиты. Специалисты, не теряя времени, объехали Железнодорожный район и обзвонили все предприятия на этой территории. На заводах сообщили, что никаких выбросов они не производили, — рассказал директор «Центра обеспечения» Железнодорожного района Максим Краснов.