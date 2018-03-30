В сотне уфимских домов капитально отремонтируют системы электроснабжения

В 2018 году в Уфе планируется капитально отремонтировать системы электроснабжения в 100 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В администрации отметили, что большая часть многоквартирных домов Уфы была построена более 50 лет назад и система электроснабжения в них не рассчитана на современные нагрузки с использованием многочисленной бытовой техники.

Сейчас для создания системы внутридомового освещения используются современные электротехнические изделия: различные светодиодные светильники и кабельно-проводниковая продукция с пониженным дымо— и газовыделением.

Напомним, в 2017 году капитальный ремонт системы электроснабжения был выполнен в 91 МКД столицы республики.