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В сотне уфимских домов капитально отремонтируют системы электроснабжения
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В сотне уфимских домов капитально отремонтируют системы электроснабжения 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В 2018 году в Уфе планируется капитально отремонтировать системы электроснабжения в 100 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В администрации отметили, что большая часть многоквартирных домов Уфы была построена более 50 лет назад и система электроснабжения в них не рассчитана на современные нагрузки с использованием многочисленной бытовой техники.
Сейчас для создания системы внутридомового освещения используются современные электротехнические изделия: различные светодиодные светильники и кабельно-проводниковая продукция с пониженным дымо— и газовыделением.
Напомним, в 2017 году капитальный ремонт системы электроснабжения был выполнен в 91 МКД столицы республики.
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