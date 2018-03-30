​В России открылся девятый музей Coca-Cola 

Компания Coca-Cola HBC Россия уже давно проводит бесплатные групповые экскурсии на все заводы, расположенные от Санкт-Петербурга до Владивостока. В частности, завод в Истринском районе Московской области в прошлом году посетили 350 человек. А теперь здесь можно будет увидеть не только процесс производства, но и ознакомиться с историей бренда — в новом «Мире Coca-Cola».
Это уже девятый музей (его открытие было приурочено к 10-летию предприятия) бренда в России. Здесь представлена коллекция фирменных бутылок и спортивной атрибутики, связанной с крупнейшими событиями из мира спорта, прошедшими при поддержке системы Coca-Cola. Записаться на экскурсии можно будет уже в середине апреля этого года — через сайт Coca-Cola HBC Россия.
Завод Coca-Cola HBC Россия в Истре производит напитки под шестью торговыми марками: питьевую воду BonAqua, воду с фруктовыми вкусами BonAqua Viva, холодный чай FUZETEA, спортивный напиток Powerade, сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» и компот «Моя Семья». На территории завода расположены три собственные артезианские скважины, из которых добывается чистая вода для производства напитков, два цеха водоподготовки с мультибарьерной системой очистки, купажное отделение и лаборатория по контролю качества. Coca-Cola HBC Россия — социально ответственная компания, которая работает в соответствии с самыми строгими экологическими стандартами.
Заводы по производству безалкогольных напитков и соков также расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. 90% сырья и материалов, без учета концентрата, для производства напитков компания закупает у локальных поставщиков.