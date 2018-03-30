Ещё
Фермер думал, что нашел яйцо динозавра, но находка оказалась древним существом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фермер думал, что нашел яйцо динозавра, но находка оказалась древним существом 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Хосе Ниевас, обычный фермер из Аргентины прогуливался неподалеку от своего дома, когда наткнулся на крайне необычную находку. Огромный, прекрасно сохранившийся артефакт более всего напоминал яйцо динозавра.
Хосе отправился домой, по дороге рассказав всему городу о чудесной находке. Вернувшись на место, фермер с друзьями сняли верхнюю часть земли и оказалось, что предполагаемое яйцо просто огромных размеров.
На место прибыли специалисты местного археологического общества. Они сразу поняли, что никакой динозавр не мог выносить яйцо таких размеров.
Оказалось, что Хосе посчастливилось наткнуться на панцирь глиптодона, броненосца Ледникового периода.
Примерно десять тысяч лет тому назад эти звери массово расселились по всей территории Южной Америки. Размеры такого броненосца были примерно сравнимы с небольшим автомобилем.
Судя по всему, зверь погиб совсем молодым. Эксперты обнаружили дыры в его прочнейшем панцире — пробить такие мог лишь один из сородичей глиптодона.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию469
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ277
Тело Мавроди оказалось никому не нужно74
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом83
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек24
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение