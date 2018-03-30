Фермер думал, что нашел яйцо динозавра, но находка оказалась древним существом

Хосе Ниевас, обычный фермер из Аргентины прогуливался неподалеку от своего дома, когда наткнулся на крайне необычную находку. Огромный, прекрасно сохранившийся артефакт более всего напоминал яйцо динозавра.

Хосе отправился домой, по дороге рассказав всему городу о чудесной находке. Вернувшись на место, фермер с друзьями сняли верхнюю часть земли и оказалось, что предполагаемое яйцо просто огромных размеров.

На место прибыли специалисты местного археологического общества. Они сразу поняли, что никакой динозавр не мог выносить яйцо таких размеров.

Оказалось, что Хосе посчастливилось наткнуться на панцирь глиптодона, броненосца Ледникового периода.

Примерно десять тысяч лет тому назад эти звери массово расселились по всей территории Южной Америки. Размеры такого броненосца были примерно сравнимы с небольшим автомобилем.

Судя по всему, зверь погиб совсем молодым. Эксперты обнаружили дыры в его прочнейшем панцире — пробить такие мог лишь один из сородичей глиптодона.