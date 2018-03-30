«Примавтодор» может возглавить один из его бывших руководителей

В пятницу, 30 марта, в приморских СМИ появилась информация, что в «Примавтодор» может вернуться его бывший руководитель Виктор Корочин, сообщает PRIMPRESS. В настоящее время краевое предприятие возглавляет Дмитрий Горлов.

Виктор Корочин руководил краевым предприятием в 2003-2010 годах. Как сообщалось в СМИ, покинул он свою должность во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС . По мнению так называемых экспертов, тогда предприятие оказалось на грани банкротства. Однако связано это было с тем, что компании во время работы на объектах саммита необходимо было большое вложение средств: на приобретение материалов, оплату авансов субподрядным организациям, выполнение дополнительных работ. Также свою роль сыграло наличие объектов незавершенного строительства, а оплата за работу, согласно законодательству, проходила только после выполнения контрактов.

При этом бывший руководитель попал и под уголовное дело за превышение должностных полномочий. Обвиняли его в перечислении государственных средств в аффилированные с ним частные компании, выступавшие в качестве субподрядчиков. Но, как стало известно PRIMPRESS, через два года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, как оказалось, это была оплата за работу субподрядчиков в выходные дни.