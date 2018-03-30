«Примавтодор» может возглавить один из его бывших руководителей 

В пятницу, 30 марта, в приморских СМИ появилась информация, что в «Примавтодор» может вернуться его бывший руководитель Виктор Корочин, сообщает PRIMPRESS. В настоящее время краевое предприятие возглавляет Дмитрий Горлов.
Виктор Корочин руководил краевым предприятием в 2003-2010 годах. Как сообщалось в СМИ, покинул он свою должность во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС. По мнению так называемых экспертов, тогда предприятие оказалось на грани банкротства. Однако связано это было с тем, что компании во время работы на объектах саммита необходимо было большое вложение средств: на приобретение материалов, оплату авансов субподрядным организациям, выполнение дополнительных работ. Также свою роль сыграло наличие объектов незавершенного строительства, а оплата за работу, согласно законодательству, проходила только после выполнения контрактов.
При этом бывший руководитель попал и под уголовное дело за превышение должностных полномочий. Обвиняли его в перечислении государственных средств в аффилированные с ним частные компании, выступавшие в качестве субподрядчиков. Но, как стало известно PRIMPRESS, через два года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, как оказалось, это была оплата за работу субподрядчиков в выходные дни.
Отметим, что при Викторе Корочине и было организовано краевое предприятие «Примавтодор», тогда под одним руководством объединилось 27 дорожных ремонтно-строительных предприятий (ДРСП) региона. Большинство из них имели долги, общая сумма которых достигала 200 миллионов рублей. С 2005 по 2009 год организация стала зарабатывать от 150 до 300 миллионов рублей прибыли, 50% которой уходило в бюджет Приморья. За пять лет, с 2004 по 2009 год, «Примавтодор» за свои средства приобрел 550 единиц техники, к этому времени был создан парк комбинированных дорожных машин и грейдеров, оборудованных системой ГЛОНАСС, для зимнего содержания автомобильных дорог Приморского края.