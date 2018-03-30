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Обслуживание, которого не было. «Управляшка» в Салемале начислила 400 тысяч за несуществующие услуги
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Обслуживание, которого не было. «Управляшка» в Салемале начислила 400 тысяч за несуществующие услуги 

ИА Север-Пресс 1 час назад
По требованию прокуратуры управляющая организация произвела перерасчет за невыполненные работы на сумму более 400 тыс. рублей
Прокуратура Ямальского района провела проверку по коллективному обращению жителей многоквартирных домов в селе Салемал. Жильцы пожаловались на неправомерное начисление управляющей организацией платы за жилищно-коммунальные услуги.
АО «Ямальская управляющая компания» более полугода начисляла селянам плату за обслуживание радио— и телекоммуникационного оборудования, систем аварийного освещения, пожаротушения и сигнализации, которыми дома не были оборудованы.
Прокурор Ямальского района внес директору управляющей организации представление об устранении нарушений закона. «Ямальская управляющая компания» произвела перерасчет платы 203 семьям, исключив из платежных документов услуги на сумму более 400 тыс. рублей.
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