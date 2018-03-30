Бесплатные автобусы к кладбищам Подмосковья организуют на религиозные праздники в апреле

«На территории Подмосковья восемь крупных кладбищ, мест захоронений граждан.. От конечных станций метро и железнодорожных станций до крупных кладбищ будут организованы 16 бесплатных автобусных маршрутов. На подъездах к кладбищам будут введены временные ограничения движения автомобильного транспорта», — сказал Иванов.

По его словам, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, ГУП «Ритуал» и «Мострансавто» проведена большая работа по подготовке к проведению религиозных мероприятий в апреле. Был проведен осмотр подъездных путей, мест стоянок и парковок транспортных средств, выявлены и устранены проблемы и недостатки.

Ранее начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин отметил, что охрану общественного порядка и безопасность на массовых мероприятиях в честь Вербного воскресенья, Пасхи и Красной горки обеспечат около 10 тысяч подмосковных полицейских.

Пасха — один из древнейших христианских праздников, в этом году его отметили 8 апреля.