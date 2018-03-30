Ещё
Бесплатные автобусы к кладбищам Подмосковья организуют на религиозные праздники в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатные автобусы к кладбищам Подмосковья организуют на религиозные праздники в апреле 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Шестнадцать автобусных маршрутов бесплатно доставят пассажиров к кладбищам Подмосковья в дни религиозных праздников в апреле, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в РИАМО замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Иванов.
«На территории Подмосковья восемь крупных кладбищ, мест захоронений граждан.. От конечных станций метро и железнодорожных станций до крупных кладбищ будут организованы 16 бесплатных автобусных маршрутов. На подъездах к кладбищам будут введены временные ограничения движения автомобильного транспорта», — сказал Иванов.
По его словам, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, ГУП «Ритуал» и «Мострансавто» проведена большая работа по подготовке к проведению религиозных мероприятий в апреле. Был проведен осмотр подъездных путей, мест стоянок и парковок транспортных средств, выявлены и устранены проблемы и недостатки.
Ранее начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин отметил, что охрану общественного порядка и безопасность на массовых мероприятиях в честь Вербного воскресенья, Пасхи и Красной горки обеспечат около 10 тысяч подмосковных полицейских.
Пасха — один из древнейших христианских праздников, в этом году его отметили 8 апреля.
РИАМО: последние новости
В армию призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья Путин из‑за трагедии в Кемерове перенес вручение премий молодым деятелям культуры Госадмтехнадзор и ОНФ продолжат совместно бороться с мусором в Подмосковье в 2018 году
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена362
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»154
Тест: Угадайте вора в законе50
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию587
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение