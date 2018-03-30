Теракт в храме. Как курская икона «Знамение» осталась невредимой при взрыве 

120 лет назад революционеры пытались взорвать знаменитую икону Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Но святыня чудесным образом не пострадала.
Адский грохот
Революционные настроения, охватившие Россию в конце XIX века, постепенно докатывались и до Курской губернии. В марте 1898 года местные эсеры решили уничтожить знаменитую икону, хранящуюся в Знаменском монастыре. Тем самым они рассчитывали подорвать и народную веру в силу чудотворного образа. Но вышло всё ровно наоборот.
В два часа ночи 8 марта (по старому стилю) стоявший на посту городовой услышал внутри Знаменского собора оглушительный взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой. Вся братия монастыря была разбужена. В кельях дрожали окна, а келейник епископа Ювеналия был сброшен с постели.
Один из монахов так описывал произошедшее: «Во время глубокого сна услышал я страшный адский грохот, от которого моя кровать как бы закачалась в воздухе… Секунда, другая — и забегали по коридору. Тогда только я понял, что случилось что-то ужасное. Выбежав в коридор, я встретил иноков и вместе с ними поспешил на монастырский двор. Побежали доложить Преосвященному и архимандриту, но они уже сами встали и спешили в церковь. Едва только мы переступили церковный порог, как ужасающий густой смрад пахнул в лицо. Внесли фонари, стали зажигать свечи, но они гасли от массы густого и едкого дыма».
Служители церкви незамедлительно начали проветривать помещение. Когда же мрак рассеялся, перед людьми предстала неприглядная картина. Весь обширный собор был засыпан обломками штукатурки, дерева, лепнины, материи. Железная дверь близ иконы была пробита. Стена дала трещину. Массивный подсвечник на 150 свечей — погнут и исковеркан. Сильно пострадали ступеньки, ведущие к иконе. Нижняя — каменная, весом в 5-7 пудов — сорвала ограждающую святыню решетку. Верхняя — деревянная, весом около пуда — пролетела через весь храм и, ударившись о противоположную стену, повредила стенную живопись.
Пострадало почти всё церковное имущество — лампады, аналой, ящик, в котором хранились святой крест, евангелие и облачения для совершения молебнов. Сила сотрясения воздуха была настолько велика, что даже в алтаре, почти наглухо закрытом и отдалённом от средней части храма, было побито пять стёкол.
Полкило динамита
Страшась самого худшего, курский епископ приблизился к тому месту, где находилась святыня. К немалому удивлению присутствующих, он вынул из серебряного кивота совершенно невредимый образ Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной. Сам лик не пострадал, хотя прикрывавшее его стекло было разбито в мелкие осколки и покрыто копотью.
Вскоре на место происшествия прибыло всё высшее руководство во главе с губернатором. При осмотре обнаружили остатки «адской» машины — продолговатый белый металлический ящик с обрывками проводов от часового механизма. По оценкам комиссии, в ящик могло поместиться больше фунта динамита (1 фунт равен 0,454 кг).
Злоумышленники, рассчитывая уничтожить святую икону, послужили большему её прославлению. Весть о взрыве моментально разлетелась по городу. Впечатление от этого чуда было необычайно. Народ устремился в Знаменский собор, чтобы собственными глазами увидеть чудо. На рассвете у стен монастыря собрались тысячи человек, чтобы отслужить благодарственный молебен.
Преступников наказали нестрого
Следствие по этому делу затянулось на несколько лет. Лишь осенью 1901 года были наконец-то арестованы четверо причастных к взрыву. Ими оказались учащиеся Курского реального училища Анатолий Уфимцев и Леонид Кишкин, вольнонаёмный писец Василий Каменев и студент института инженеров путей сообщения Анатолий Лагутин.
Задержанные вскоре начали давать показания. Выяснилось, что инициатором террористического акта выступил Уфимцев. Кишкин помог ему изготовить снаряд, а Каменев приобрел часы для взрывного механизма. Взорвать икону решили на крестопоклонной неделе. Изготовив бомбу, молодые люди отправились в храм. Во время всенощной службы под видом поклонения святыне они приблизились к иконе. Кишкин незаметно опустил завёрнутый в вату снаряд к её подножию. Подрывники не хотели человеческих жертв и увечий и потому «завели» бомбу на полвторого ночи, когда в храме не бывает богослужения.
Позже на допросах следователей они чистосердечно раскаялись и активно помогали следствию. Принимая во внимание их молодой возраст, было принято решение «дела к судебному расследованию не обращать». 26 декабря 1901 года Николай II повелел выслать обвиняемых в отдалённые области под надзор полиции. Уфимцева направили на пять лет в Северный Казахстан, а Кишкина, Каменева и Лагутина — на два года в Восточную Сибирь.
В 1949 году, когда правитель дел Синодальной канцелярии, протопресвитер отец Георгий Граббе (епископ Григорий) был во Франкфурте с чудотворным образом, к нему подошёл старик и, отозвав в сторону, сказал:
«Я был сообщником в покушении на взрыв этой иконы. Был я мальчишкой, в бога не верил. Вот и захотелось мне проверить: если бог есть, то он не допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо уверовал в бога и до сих пор горько раскаиваюсь в своём ужасном поступке».
После этого старик со слезами поклонился чудотворной иконе и вышел из храма.
Факты о святыне Курская икона «Знамение» Божьей Матери — одна из замечательнейших и древнейших икон православной Руси. Её обретение относят к 13-му столетию. Во время нашествия на Россию хана Батыя город Курск был настолько разорён, что зарос лесом, в котором часто охотились жители соседнего городка Рыльска. Однажды, 8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, один охотник увидел у корня дерева обращённую ликом к земле икону. Он поднял образ, и оказалось, что это была икона Пресвятой Богородицы «Знамение». В ту же минуту на том месте, где она лежала, из земли забил источник родниковой воды. После октябрьского переворота икона 12 апреля 1918 года была похищена из Знаменского собора среди бела дня. Розыски не дали результатов. Святыню обнаружили через несколько дней, около 10 часов утра. Одна женщина, возвращаясь домой, проходила мимо колодца (по преданию, выкопанного в юности самим преподобным Феодосием Печерским). Здесь, на обрубке колодца, она увидела завёрнутый в мешок свёрток. В нём оказалась икона, но была она уже без великолепных риз, очевидно, подброшенная похитителями. В XX веке Курская Коренная икона, разделив судьбу России, стала спутницей русских людей за границей. В конце октября 1919 года чудотворный образ покинул пределы курского края. Из Афонского подворья икону перенесли в Константинополь, потом в греческий город Салоники, затем в древнюю столицу Сербии город Ниш, в пригород Белграда — Земун. Так начался крестный путь иконы за пределами Отечества. В настоящее время икона находится в США. Святыня посещает приходы США и других стран, где живут русские люди. В 2009 году чудотворная икона «Знамение» впервые, после девяностолетнего пребывания за рубежом, была принесена на курскую землю и теперь ежегодно делегацией РПЦЗ доставляется в Курск к традиционному крестному ходу.