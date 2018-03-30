Теракт в храме. Как курская икона «Знамение» осталась невредимой при взрыве

120 лет назад революционеры пытались взорвать знаменитую икону Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Но святыня чудесным образом не пострадала.

Адский грохот

Революционные настроения, охватившие Россию в конце XIX века, постепенно докатывались и до Курской губернии. В марте 1898 года местные эсеры решили уничтожить знаменитую икону, хранящуюся в Знаменском монастыре. Тем самым они рассчитывали подорвать и народную веру в силу чудотворного образа. Но вышло всё ровно наоборот.

В два часа ночи 8 марта (по старому стилю) стоявший на посту городовой услышал внутри Знаменского собора оглушительный взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой. Вся братия монастыря была разбужена. В кельях дрожали окна, а келейник епископа Ювеналия был сброшен с постели.

Один из монахов так описывал произошедшее: «Во время глубокого сна услышал я страшный адский грохот, от которого моя кровать как бы закачалась в воздухе… Секунда, другая — и забегали по коридору. Тогда только я понял, что случилось что-то ужасное. Выбежав в коридор, я встретил иноков и вместе с ними поспешил на монастырский двор. Побежали доложить Преосвященному и архимандриту, но они уже сами встали и спешили в церковь. Едва только мы переступили церковный порог, как ужасающий густой смрад пахнул в лицо. Внесли фонари, стали зажигать свечи, но они гасли от массы густого и едкого дыма».

Служители церкви незамедлительно начали проветривать помещение. Когда же мрак рассеялся, перед людьми предстала неприглядная картина. Весь обширный собор был засыпан обломками штукатурки, дерева, лепнины, материи. Железная дверь близ иконы была пробита. Стена дала трещину. Массивный подсвечник на 150 свечей — погнут и исковеркан. Сильно пострадали ступеньки, ведущие к иконе. Нижняя — каменная, весом в 5-7 пудов — сорвала ограждающую святыню решетку. Верхняя — деревянная, весом около пуда — пролетела через весь храм и, ударившись о противоположную стену, повредила стенную живопись.

Пострадало почти всё церковное имущество — лампады, аналой, ящик, в котором хранились святой крест, евангелие и облачения для совершения молебнов. Сила сотрясения воздуха была настолько велика, что даже в алтаре, почти наглухо закрытом и отдалённом от средней части храма, было побито пять стёкол.

Полкило динамита

Страшась самого худшего, курский епископ приблизился к тому месту, где находилась святыня. К немалому удивлению присутствующих, он вынул из серебряного кивота совершенно невредимый образ Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной. Сам лик не пострадал, хотя прикрывавшее его стекло было разбито в мелкие осколки и покрыто копотью.

Вскоре на место происшествия прибыло всё высшее руководство во главе с губернатором. При осмотре обнаружили остатки «адской» машины — продолговатый белый металлический ящик с обрывками проводов от часового механизма. По оценкам комиссии, в ящик могло поместиться больше фунта динамита (1 фунт равен 0,454 кг).

Злоумышленники, рассчитывая уничтожить святую икону, послужили большему её прославлению. Весть о взрыве моментально разлетелась по городу. Впечатление от этого чуда было необычайно. Народ устремился в Знаменский собор, чтобы собственными глазами увидеть чудо. На рассвете у стен монастыря собрались тысячи человек, чтобы отслужить благодарственный молебен.

Преступников наказали нестрого

Следствие по этому делу затянулось на несколько лет. Лишь осенью 1901 года были наконец-то арестованы четверо причастных к взрыву. Ими оказались учащиеся Курского реального училища Анатолий Уфимцев и Леонид Кишкин, вольнонаёмный писец Василий Каменев и студент института инженеров путей сообщения Анатолий Лагутин.

Задержанные вскоре начали давать показания. Выяснилось, что инициатором террористического акта выступил Уфимцев. Кишкин помог ему изготовить снаряд, а Каменев приобрел часы для взрывного механизма. Взорвать икону решили на крестопоклонной неделе. Изготовив бомбу, молодые люди отправились в храм. Во время всенощной службы под видом поклонения святыне они приблизились к иконе. Кишкин незаметно опустил завёрнутый в вату снаряд к её подножию. Подрывники не хотели человеческих жертв и увечий и потому «завели» бомбу на полвторого ночи, когда в храме не бывает богослужения.

Позже на допросах следователей они чистосердечно раскаялись и активно помогали следствию. Принимая во внимание их молодой возраст, было принято решение «дела к судебному расследованию не обращать». 26 декабря 1901 года Николай II повелел выслать обвиняемых в отдалённые области под надзор полиции. Уфимцева направили на пять лет в Северный Казахстан, а Кишкина, Каменева и Лагутина — на два года в Восточную Сибирь.

В 1949 году, когда правитель дел Синодальной канцелярии, протопресвитер отец Георгий Граббе (епископ Григорий) был во Франкфурте с чудотворным образом, к нему подошёл старик и, отозвав в сторону, сказал:

«Я был сообщником в покушении на взрыв этой иконы. Был я мальчишкой, в бога не верил. Вот и захотелось мне проверить: если бог есть, то он не допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо уверовал в бога и до сих пор горько раскаиваюсь в своём ужасном поступке».

После этого старик со слезами поклонился чудотворной иконе и вышел из храма.