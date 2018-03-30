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Кожемяко: чемпионат WorldSkillsRussia даст толчок образованию на Сахалине
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Кожемяко: чемпионат WorldSkillsRussia даст толчок образованию на Сахалине 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Национальный чемпионат WorldSkillsRussia, который пройдет в августе на территории Сахалинской области, даст толчок развитию профессионального образования в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Чемпионат на Сахалине пройдет по 62 компетенциям, 51 из них представят на базе имеющихся в регионе специальностей, 10 новых компетенций привезут на остров при содействии WorldSkills и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это позволит повысить уровень нашей подготовки, создаст мощный фундамент преобразований в пользу специализации наших начальных профессиональных учебных заведений, колледжей", — сказал Кожемяко на заседании совета по инвестиционной деятельности с участием генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.
По его словам, оборудование, которое закупят для проведения чемпионата, станет базовым для учебных заведений Сахалинской области.
Ране сообщалось, что национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkillsRussia состоится на Сахалине с 6 по 12 августа. Он пройдет на двух площадках: в выставочном павильоне нового торгово-развлекательного центра, который планируют открыть в южной части Южно-Сахалинска 1 августа, и на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе, где установят два шатра.
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