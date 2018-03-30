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В Красноярском крае ищут трактористов на зарплату от 60 до 100 тыс. рублей
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В Красноярском крае ищут трактористов на зарплату от 60 до 100 тыс. рублей 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае предприятия, реализующие инвестиционные проекты нуждаются в работниках. С начала года было выставлено полторы тысячи вакансий. Чаще всего это энергетики, электромонтеры и водители категории С и Е.
К примеру, в «Приангарский ЛПК» требуются водители категории трактористов по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (заработная плата от 60 до 100 тысяч рублей) и машинисты бульдозеров с заработной платой от 40 тысяч рублей с опытом работы. Работа вахтовым методом: 20 дней работы, 10 дней отдыха.
Чтобы ознакомиться с вакансиями и получить такую работу можно обратиться в центр занятости края. С начала года более 100 получили работу на инвестиционных проектах.
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