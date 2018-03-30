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Челябинец, «заминировавший» провайдера из-за отсутствия интернета, приговорен к штрафу
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Челябинец, «заминировавший» провайдера из-за отсутствия интернета, приговорен к штрафу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Житель Челябинска осужден за заведомо ложное сообщение о заложенной в офисном здании провайдера бомбе. По версии прокуратуры, причиной выходки была месть за невыполненные работы.
Как установили следствие и суд, обвиняемый в январе 2017 года утром позвонил со своего мобильного телефона в ООО «Интерсвязь», расположенное в бизнес-центре «Эталон», и сообщил о заложенной в организации бомбе. По инструкции здание эвакуировали и проверили, но взрывное устройство не нашли. Ранее звонившему компания «Интерсвязь» должна была проложить интернет-кабель, но не сделали, сообщили в прокуратуре Курчатовского района Челябинска корреспонденту ИА «Ура.ру».
Суд назначил «минеру» штраф в сумме 10 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие юрлица теперь имеют право требовать с него компенсацию за понесенные материальные расходы в связи с эвакуацией.
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