Чем отравили Клязьму?

Фото из группы «Подслушано рыбаков | Владимир » соцсети «Вконтакте»

Уже несколько дней рыболовы города Владимира бьют в набат. Любители зимней рыбалки заявляют: многострадальную Клязьму опять кто-то отравил. На поверхности воды, на незамерзающих участках реки, всюду светятся радужные пятна. Там же, где стоит лед, из лунок наружу прет пузырящаяся муть цвета кофе, а на леску за считанные минуты налипает странная субстанция (смотрите фото)

По данным десятков рыбаков, дно реки покрыто мертвой рыбой, которая всплывет только когда вскроется река. Также любители рыбалки заметили, что рыба в Клязьме пытается найти хоть какой-то приток свежей воды, чтобы спастись от гибели. Так, целые косяки лещей, судака и налима зашли в устье Нерли, откуда поступает свежая вода. Каждый день напротив Лемешков теперь собирается толпа рыболовов, пытающихся поймать рыбу, массово заходящую в приток.

Настоящие аншлаги рыбаков собираются и в месте, где в Клязьму сливаются канализационные стоки городских очистных сооружений. Видимо, сточная вода рыбе больше по душе, чем отравленная клязьменская. Лещ здесь стоит так плотно, что часто багрится спиннингистами за брюхо. Попадаются даже трехкилограммовые экземпляры.

Среди рыбаков ходят упорные слухи о том, что реку отравили фенолом где-то в Московской области . Официальной информации от контролирующих органов о том, кто мог отравить реку, пока нет. Мы надеемся, что данная статья привлечет внимание природоохранной прокуратуры. А пока приводим самые тревожные «посты» рыбаков, которые обсуждают ситуацию в социальных сетях.

Владимир Владимирский: «Нужно фото дохлой рыбы на дне предоставить (у кого камеры есть), забор воды произвести официальный (может есть выход на лабораторию у кого). С этим материалом сразу в прокуратуру ».

«Кто-нибудь знает, что за гадость на Клязьме? Третий раз ездим за налимом и каждый раз какая-то гадость».

Олег Мамедов: «Д-мо в Клязьму спустили. Недели 2 назад».

Роман Коноплев: «Её ещё раз отравили! Остатки дошли до города!».

Руслан Мук: «Потравили всю реку».

Виктор Пахомов: «Наблюдал сегодня на Нерли неприятную картину… Рыбка спасается с многострадальной Клязьмы а тут дикари голодные с балансирами… Что завтра ловить на фидера будете?».

Илья Чувилин: «Есть информация, что это г-но идет с Химок . Фенол утек в Клязьму».

Антон Лебедев: «Сегодня ездил на Клязьму с дружищей, пока до русла где течение сильнее не дошли, такое же кофе шло».

Павел Теплов: «Много кто говорит, что отравили фенолом… Решил я полюбопытствовать и почитать об отравлении водоёмов и рыб этим веществом и дело оказалось довольно страшное. Фенол является не только ядом влекущим летальный исход для рыбы, но так же способен накапливаться в организмах рыб в довольно большой концентрации даже при небольшой его концентрации в самой воде, передаётся по трофической цепи, т.е. при поедании такой рыбы, и является мощным канцерогеном и одной из частых причин появления рака у людей. Почитал и понял — рыбу с реки и с притоков, куда ушла „грязная“ рыба, я есть точно не буду (минимум до половодья, когда промоет реку)».

Павел Теплов: «Почему рыба огромными стаями бежит из Клязьмы? Почему на „говносливе“ набилось столько рыбы, сколько там никогда не было, и рыба жмётся прямо туда, где сливают „чистую“ воду? Если ей „говнослив“ чище родной реки, о чём тут говорить! Оттуда рыба помимо химии ещё и дерьмом воняет, взял оттуда пониже судачков, есть не смог, а народ пакетами тащит».

«Ловил там с конца февраля до начала марта, рыбы стояло столько, что джиг через оборот по лещам барабанил, лещи до 3 кг багрились через каждый пятый заброс, из-за чего ловить невозможно было, пока стая в сам слив не ушла. Тогда даже и не подозревали об отраве, просто посчитали, что рыба вышла в промоину подышать. Ловили там пару недель судака и держали всё в секрете, чтобы не выгребли леща и бель. Но шила в мешке не утаишь. Появились следы от лодок и сетей и просто рыболовы, а потом там начался «рынок», что встать негде. Я там уже недели три не был, но знаю, что и сейчас ловят, хотя рыбы уже почти не осталось».

Евгений Качалов: «Марина, я позвонил в МЧС , когда лично убедился в факте странного поведения рыбы. Они передали это дело до главного эколога. Мне дали телефон его. Но дозвониться так и не смог. Когда обнаружил в прошлый раз масляные пятна, так же вызвал МЧС. Граждане, не стесняйтесь звонить в органы. И по поводу экологических катаклизмов и по поводу браконьерства».