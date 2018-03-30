Publicis Media займется коммерцией

Хаб Publicis Media запустит новую глобальную практику, посвященную коммерции. Она станет седьмой после таких направлений, как данные, технологии и инновации; контент; продажи и закупки; эффективность; развитие бизнеса и коммуникации; бизнес-трансформация, аналитика, исследования и инсайты.

Ее руководителем станет Али Нехме, ранее отвечавший за коммерцию и инновации Publicis Media в регионе EMEA, сообщает Campaign. Топ-менеджер работал с рядом крупных брендов, включая L’Oréal, Nestlé, Procter & Gamble и Samsung.

Практики поддерживают развитие клиентских агентств, входящих в Publicis Media, и помогают им использовать разнообразный инструментарий. Новая практика отвечает за три сферы деятельности: стратегия и ускорение; медиа и инвестиции; контент и мерчендайзинг.

Задача нового направления — открывать перед клиентами новые возможности для роста за счет электронной коммерции, инвестиций, продвижения продуктов в рознице и улучшения потребительского опыта. Результатом совместных усилий станет увеличение продаж бренда, как онлайн, так и на других площадках.

Нехме возглавит специальную команду, которая будет заниматься коммерцией в обеих Америках, Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также курировать специалистов в отдельных сетях.

Publicis Media объединяет агентства Starcom, Zenith, Digitas, Spark Foundry (бывшее Mediavest|Spark), Blue 449 и Performics. Напомним, французская Publicis Groupe завершила 2017 год с весьма скромными финансовыми результатами: выручка группы снизилась на 0,4%, операционная прибыль — на 0,7%.

На прошлой неделе компания представила трехлетний стратегический план, призванный подстегнуть замедлившийся рост и нарастить прибыль.