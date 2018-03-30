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АО «Транснефть — Приволга» определило лучшее внутрикорпоративное рационализаторское предложение
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АО «Транснефть — Приволга» определило лучшее внутрикорпоративное рационализаторское предложение 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Андрей Малыхин усовершенствовал технику, которая позволит значительно сократить время на ликвидацию возможных аварийных ситуаций на водных переходах в зимний период. Рационализаторское решение максимально оптимизировало конструкцию и повысило оперативность ее работы.
До модернизации ледорезной установки, требовалось длительное время на ее технологическую подготовку. Громоздкая конструкция не позволяла в короткий срок обеспечить подготовку к использованию установки и была сложна в транспортировке. Модернизированная ледорезная установка имеет меньшие габариты, оптимизированную конструкцию шкафа управления и системы питания.
Автор работы по модернизации ледорезной установки отмечает, что основная цель его проекта — повысить конкурентоспособность установки, улучшить эксплуатационные качества и, как итог, снизить себестоимость данной продукции, которую выпускает ЦБПО.
Положение о рационализаторской деятельности в АО «Транснефть — Приволга» утверждено в ноябре 2016 года. Технический совет компании рассматривает заявления на рацпредложения ежеквартально. По факту внедрения рационализаторского предложения его автору выплачивается денежное вознаграждение. Это уже второе удостоверение, врученное сотруднику предприятия.
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