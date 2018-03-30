Пирсинг: как украсить себя без вреда для здоровья

Нужно ли вам это Несмотря на внешнюю простоту процедуры, пирсинг — не то решение, которое стоит принимать по дороге мимо салона. Да, это не татуировка, которую нужно сводить лазером, украшение можно вынуть, и прокол, скорее всего, зарастёт, оставив небольшой шрам. Но если вы носили пирсинг довольно долго или если украшение было объёмным (не говоря о тоннелях), вы рискуете остаться с незарастающей дырой.

Взвесьте все за и против, посоветуйтесь с несколькими мастерами, попробуйте поносить обманки (временные украшения) — возможно, всё это заставит вас передумать. И главное — проанализируйте свою мотивацию. Делать прокол в собственном теле кому-то назло или в подражание кому-либо — это примеры неверной мотивации.

Павел keek

мастер по пирсингу — Все клиенты приходят по разным причинам. Кто-то делает это ради моды, кто-то ради украшения себя, кто-то просто пытается тем самым выразить своё несогласие с окружающим миром (обычно с родителями), а кто-то потому что «у соседки есть, и я хочу». На мой взгляд, пирсинг всегда должен быть инструментом красоты либо подчёркивать индивидуальность.

Какой пирсинг самый модный

Сегодня в «Инстаграме» и журналах чаще всего мелькают септум (прокол центральной носовой перегородки) и дейс (прокалывание хряща перед входом в ушной канал). Ушная раковина — вообще самое «дырявое» место у любителей пирсинга: тут прокалывают и козелок (трагус), и, разумеется, мочки, и верхнюю часть хряща (хеликс). Эти виды проколов — классика пирсинга. Именитые производители ювелирных украшений выпускают каффы для проколотого хрящика, а также серьги с двумя креплениями: для мочки и для хеликса. Такие украшения появляются не на тусовках неформалов, а на красных ковровых дорожках кинопремий и музыкальных наград.

К экстремальным вариантам, которые распространены не так широко, но всё же выполняются, относят разные виды мужского и женского генитальных пирсингов, тоннели, проколы сосков.

Павел keek

мастер по пирсингу — По своей сути любой пирсинг опасен, так как при несоблюдении правил прокола и последующего ухода можно получить очень сильное воспаление и заражение. Но есть и отдельные виды пирсинга, которые не рекомендуется делать никому и никогда. Один из примеров — подключичный (прокол выполняется непосредственно под самой ключицей, вблизи артерии).

Как выбрать мастера

Прежде чем лечь на кушетку для выполнения прокола, нужно поговорить с мастером об особенностях выбранного пирсинга, ознакомиться с портфолио. Оценить, часто ли проводится санобработка помещений, где он работает. Стоит узнать, какие украшения используются в студии, сертифицированы ли материалы, из которых они изготовлены. Вас должны спросить о хронических заболеваниях и аллергиях. И разумеется, вам должны показать, как стерилизуется оборудование. Все иглы должны быть одноразовыми. Все украшения и инструменты должны проходить обработку в автоклаве. В идеале должен быть журнал, куда заносится время начала и окончания стерилизации. Сухожары, и уж тем более обработка дезинфицирующим раствором — недостаточные методы стерилизации.

Вам стоит развернуться и уйти, если мастер:

отказывается предоставлять вам информацию о методе стерилизации;

работает без перчаток;

торопит вас в принятии решения;

соглашается сделать вам пирсинг без согласия родителей при условии, что вам нет 18 лет;

использует пистолеты для пирсинга (они травматичны и их чаще всего нельзя простерилизовать);

предлагает сделать пирсинг намного дешевле, чем конкуренты;

работает на дому;

очевидно находится в нетрезвом состоянии.

Павел keek

мастер по пирсингу — Лично я бы не стал обращаться к мастеру, который пытается навязать свои услуги. Хороший мастер зачастую может, наоборот, отговорить от того или иного вида пирсинга по какой-либо веской причине (сложность заживления прокола, близость вашего отпуска, анатомическая несовместимость и тому подобное).

Чем грозит некачественный пирсинг

Фото: shutterstock.com инфицирование и дальнейшее воспаление раны;

заражение ВИЧ, гепатитом, ВПЧ, герпесом и прочими инфекциями;

возникновение келлоидных рубцов на месте прокола;

массивное кровотечение (при нарушениях свёртываемости крови или неправильной технике выполнения прокола);

потеря чувствительности в случае повреждения близлежащих нервов (особенно в случаях пирсинга на лице, гениталиях, в полости рта);

при пирсинге языка — разрушение зубов, невозможность пережёвывания пищи, нарушения дикции;

аллергические реакции (при использовании некачественных украшений или индивидуальной непереносимости отдельных металлов).

Павел keek

мастер по пирсингу — В большинстве случаев пирсинг, выполненный неопытным или нерадивым мастером, доставит вам массу неприятных ощущений в ходе заживления. Прокол в этом случае часто выполняется неверно. Подобные мастера пренебрегают самыми важными аспектами, такими как стерильность и дезинфекция, что может преподнести вам букет всего, кроме цветов, а также лишит радости от правильно выполненной, фактически безболезненной работы, итогом которой может быть красивый и правильно размещённый прокол.

Как ухаживать за проколом

Фото: shutterstock.com Иногда причиной осложнений становится не ошибка мастера, а пренебрежение клиента правилами ухода за местом прокола. Они несложные, но требуют самодисциплины и ответственности.

Павел keek

мастер по пирсингу — В России пирсинг промывают мирамистином или физраствором, не давая образовываться корочкам на входе и выходе прокола. Можно использовать дополнительные вспомогательные средства; заживляющие мази, кремы, спреи. За рубежом в большинстве случаев пользуются раствором морской соли. Не рекомендуется использовать спирт, спиртосодержащие препараты, йод, зелёнку, перекись водорода. Ни в коем случае нельзя распаривать свежие проколы, трогать их руками, прокручивать украшения, до заживления прокола менять поставленную в салоне медицинскую серёжку на купленную в магазине.

При каких симптомах стоит обратиться к мастеру или врачу

покраснение и отёк в области прокола;

усиливающаяся боль;

сильное кровотечение;

повышение температуры тела;

появление гнойного отделяемого;

сильный зуд, сыпь.

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Запись «Пирсинг: как украсить себя без вреда для здоровья» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.