Остался год до Brexit, а неопределенность сохраняется

Остался один год до выхода Великобритании из ЕС , и сейчас можно утверждать лишь то, что ситуация оказалась не столь ужасна, как опасались многие. Ничего, что темпы роста экономики страны теперь уже не самые быстрые среди развитых экономик, скорее наоборот. ВВП Великобритании в 2017 году вырос на 1,7%, а безработица снизилась, не оправдав некоторые пессимистичные прогнозы, озвученные до референдума, говорится в статье Dow Jones.

Безусловно, отчасти это объясняется силой экономики еврозоны, темпы роста которой также превзошли мрачные прогнозы. Таким образом, можно предположить, что экономисты ошиблись с прогнозами относительно еврозоны, а не Brexit. Великобритании следует быть благодарной, что она остается связанной с этой сильной экономикой.

Относительно слабый рост экономики Великобритании отражает неопределенность, и чем дольше она сохраняется, тем более серьезный ущерб наносит. Уменьшение капиталовложений влечет за собой спад роста производительности. Главной проблемой для Великобритании таким образом остается преодоление неопределенности и прояснение перспектив Brexit.

А это не такая простая задача. Сделка по переходному периоду, которую премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила в Брюсселе на прошлой неделе, не выполнит ее. Она лишь отодвигает неизбежное с 29 марта 2019 года до 1 января 2021 года.

Компании уже говорят о том, что 33 месяцев может быть недостаточно для подготовки новых соглашений. Делегация взволнованных представителей компаний из Нидерландов на этой неделе в Лондоне выразила опасения относительно недостаточно активной подготовки Великобритании к выходу из союза. Они призывали руководство страны прояснить перспективы.

Вопрос о том, как снизить неопределенность относительно процедуры Brexit, довлеет и над политиками ЕС. Главы стран союза опасаются, что через год после начала двухлетнего периода, отведенного на организацию Brexit, Великобритания все еще не понимает серьезность ситуации.

Выступление Мэй в прошлом месяце свидетельствовало о благоприятном изменении тона, но все же ее заявления звучали оторванными от реальности, считают представители ЕС. Выдвинутые Мэй предложения относительно взаимного признания регуляторных стандартов и участия Великобритании в деятельности государственных учреждений ЕС говорят о желании угнаться за двумя зайцами. Брюссель настаивает на том, что выполнение этих требований невозможно для третьих стран, не связанных соглашениями ЕС и не входящих в юрисдикцию Европейского суда.

Хуже того, Брюссель заявляет, что правительство Великобритании полностью изменило свою позицию с осени, когда оно настаивало на заключении исчерпывающего соглашения о будущих взаимоотношениях двух сторон в рамках формального соглашения о выходе из союза. «Теперь им нужна лишь 10-страничная политическая декларация, — заявил представитель Брюсселя. — Детальное соглашение покажет, насколько сильно новые условия проигрывают членству в ЕС. Оно разобьет все розовые очки».

Переломный момент наступит во время саммита Совета ЕС в июне, когда лидеры стран блока будут вынуждены принять решение о дальнейших отношениях с Великобританией. У них есть два возможных способа уговорить Соединенное Королевство отказаться от расплывчатых формулировок.

Во-первых, они могут настоять на детализированной декларации, описывающей условия дальнейшего сотрудничества в рамках соглашения о выходе из союза. Во-вторых, они могут надавить на больную точку — вопрос о границе с Ирландией . Он может быть решен только при помощи детальной проработки будущих соглашений о таможне и нормативных положений, которые устранят необходимость в физической инфраструктуре.

На самом деле Брюссель имеет рычаги влияния на Великобританию в том, что касается прояснения ирландского вопроса. В преддверии саммита, прошедшего на прошлой неделе, Мэй приняла требования ЕС о том, что окончательное соглашение будет содержать страховку, которая позволит Северной Ирландии остаться скоординированной с ЕС в том, что касается таможни и правил единого рынка, если не будет найдено иного решения данного вопроса. Лондон даже согласился вести переговоры на базе чернового протокола, составленного ЕС.

Будет ли ЕС готов закрутить гайки в июне, если не будет достигнут прогресс по вопросу границы с Ирландией или же если Великобритания будет избегать ясных формулировок для описания будущих взаимоотношений с союзом? Сложно сказать. Главы стран ЕС только начали обсуждать то, как они видят дальнейшие отношения ЕС и Великобритании. Некоторые, вероятно, побоятся рисковать соглашением о выходе, если окажется, что политическая система Великобритании не способна преодолеть эти внутренние разногласия.

Отсутствие сделки по Brexit станет катастрофой для обеих сторон. Кроме того, ЕС не выносил точного определения «отсутствию физической границы» в Ирландии, так что у него есть возможность признать условную границу с ограниченной инфраструктурой, если Ирландия не использует право вето.

С другой стороны, руководство ЕС усвоило, что Мэй принимает решения в последний момент и под давлением готова пойти на необходимые компромиссы.

В этом случае ЕС нужно, чтобы Великобритания согласилась остаться частью таможенного союза. Подобный исход решит множество проблемных вопросов, касающихся границы с Ирландией, а также предоставит компаниям столь желанную ясность.

Тем не менее, это может быть ошибочной трактовкой политики Великобритании. Согласно источникам, знакомым с ходом мыслей Мэй, она уверена в том, что ей удастся заручиться поддержкой и отразить любые попытки парламента навязать правительству таможенный союз с ЕС. Кроме того, она, как сообщается, все больше настаивает на своем собственном предложении, предусматривающем таможенное партнерство с различными режимами для импорта в страны ЕС и на рынок Великобритании. Брюссель назвал подобные планы «несуразными».

Если же ЕС будет стоять на своем, действительно ли отступит Мэй? Позволит ли парламент ей сделать это? Возможно, ЕС придет к выводу, что разбивать розовые очки надо начинать уже сейчас.