Рахмон открыл новый цех мукомольного завода 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки открыл новый цех мукомольного завода в городе Бустон, сообщает «МИР 24».
Предприятие является крупнейшим во всей стране. Ранее на нем перерабатывалось более 380 тонн пшеницы ежедневно. Теперь мощность завода вырастет до 500 тонн в сутки.
Руководство также отметило, что увеличилось и число рабочих мест. Также на новый уровень вышло качество продукции.
«Вся продукция отвечает необходимым требованиям, изготавливается исключительно из натурального сырья, без искусственных компонентов и пищевых добавок», — говорит сотрудник лаборатории мукомольного завода Парвиз Муродов.
Кроме муки, завод планирует в будущем производить и макаронные изделия.
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