Рахмон открыл новый цех мукомольного завода

Предприятие является крупнейшим во всей стране. Ранее на нем перерабатывалось более 380 тонн пшеницы ежедневно. Теперь мощность завода вырастет до 500 тонн в сутки.

Руководство также отметило, что увеличилось и число рабочих мест. Также на новый уровень вышло качество продукции.

«Вся продукция отвечает необходимым требованиям, изготавливается исключительно из натурального сырья, без искусственных компонентов и пищевых добавок», — говорит сотрудник лаборатории мукомольного завода Парвиз Муродов.

Кроме муки, завод планирует в будущем производить и макаронные изделия.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM