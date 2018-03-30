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Минпромторг создаёт стратегию развития парфюмерно-косметической промышленности
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Минпромторг создаёт стратегию развития парфюмерно-косметической промышленности 

RT на русском 1 час назад
В Москве прошла выставка HouseHold Expo, в рамках которой состоялся первый международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес». В ходе мероприятия представители Минпромторга и предприниматели обсудили развитие химической промышленности и поддержку производителей в этой отрасли. На состоявшемся в рамках международной выставки HouseHold Expo первом международном научно-экспертном форуме «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» представители Минпромторга и бизнес-сообщества обсудили пути взаимодействия в ближайшем будущем. На сессиях мероприятия, собравшего более 350 участников из России и других стран, обсуждались меры господдержки поставщиков сырья и производителей готовой продукции. Отдельно рассматривались вопросы поддержки развития новых технологий в химической промышленности, в том числе в области малотоннажной и бытовой химии. Замглавы Минпромторга Сергей Цыб в ходе выступления на панельной сессии, посвящённой развитию производства и импортозамещения товаров бытовой химии, отметил, что в настоящее время создаётся целый ряд принципиально новых документов, в частности Стратегия развития парфюмерно-косметической промышленности в РФ.
«Идёт активное взаимодействие с участниками рынка и отраслевыми организациями по линии создания стратегических документов в области развития производства бытовой химии», — заявил замминистра.
Он добавил, что данное направление будет оставаться в числе приоритетных, так как речь идёт о высокотехнологичных секторах химической отрасли, где применяется большое количество других химических продуктов и ингредиентов. «Нам важно стимулировать их производство и использование в России: это именно тот сегмент, где есть огромный потенциал для роста», — подчеркнул представитель Минпромторга.
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