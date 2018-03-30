В каждом районе Сахалина и Курил появятся «Кванториумы»

"Наш регион активно участвует во всех проектах, инициируемых Агентством стратегических инициатив. Недавно в Южно-Сахалинске открылся технопарк «Кванториум», где наши дети получают современное образование по тем компетенциям, которые могут способствовать повышению их интеллектуального уровня. Это наукоемкие, физикоматематические специальности, робототехника, то, что сегодня является актуальным для современного мира. В дальнейшем мы это направление будем развивать, подобные технопарки у нас будут в каждом районе", — сказал губернатор.

По его словам, проекты строительства новых школ предусматривают наличие таких комнат, где дети смогут заниматься на 3D-принтерах, авиамоделированием и IT-технологиями.

Первый в области технопарк открыли в Южно-Сахалинске 1 марта. В «Кванториуме» занимаются 117 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. В ближайшее время откроют еще несколько секций, и количество юных экспериментаторов вырастет до 300.

Образовательный проект власти региона реализовывают при поддержке Агентства стратегических инициатив. До 2019 года в Южно-Сахалинском детском технопарке появятся еще две образовательные площадки, которые разместятся на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра. Кроме того, подобные технопарки откроют и в других районах Сахалинской области.