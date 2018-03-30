Шутки кончились: «Уральские пельмени» пригрозили Нетиевскому «небом в клеточку»

В счет возмещения ущерба.

Экс-директор творческого коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Артисты уверены: Нетиевский нанес им ущерб в 173 миллиона рублей.

Судебные тяжбы между юмористами и их бывшим «шефом» длятся уже два года. Коллектив боролся с экс-директором за права на архив шоу, а также за использование товарного знака. Теперь в споре «Пельменей» и Сергея Нетиевского появился неожиданный поворот.

Новый адвокат коллектива взглянул на документы и увидел в них экономическое преступление, рассказал "Уралинформбюро" директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов

Из заявления артистов следует, что с июля 2012 года по октябрь 2015 года Сергей Нетиевский создавал компании, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС».

То есть концерты создавались в Екатеринбурге ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“, а каналу их продавали как программу ООО „Идея Фикс Медиа“. Генеральным директором этой фирмы был Сергей Нетиевский. По документам, с 2012-го по 2015 год его компания заработала 173 миллиона рублей.

Таким образом, считают шоумены, он присваивал себе большую часть прибыли, которая должна была быть поделена между учредителями ООО ТОО „Уральские пельмени“.

Если суд решит, что Сергей Нетиевский действительно виновен в злоупотреблении полномочиями, ему грозит до 10 лет. При этом Евгений Орлов подчеркнул, что коллектив в этом случае действует абсолютно серьезно и без каких-либо шуток.

»Уральские пельмени" — творческое объединение, выпускающее одноименное комедийное шоу на телеканале СТС. Костяк проекта состоит из членов команды КВН, основанной в 1993 году. С 1998 года объединение возглавлял Сергей Нетиевский, а с появлением отдельного телешоу стал его директором, продюсером и ведущим.

Ранее по теме: Нетиевский снова подал в суд на участников «Уральских пельменей» «Уральские пельмени» погрязли в судебных разборках с Нетиевским