Корпоративное обучение: дистанционное VS очное

В текущих экономических условиях стремление бизнеса к максимальному снижению издержек вполне понятно. Еще пару лет назад настоящей бедой корпоративного обучения было то, что некоторые недальновидные руководители нещадно урезали бюджеты на обучение персонала, считая их не инвестициями, а скорее затратами. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась — уже не нужно убеждать генерального директора компании в том, что обучение персонала является необходимой статьей расходов. По-прежнему надо готовить специалистов на ключевые должности, учить персонал изменениям в стандартах, технологиях, продуктовом ассортименте и тому подобное.

Современный рынок корпоративного обучения полон форматов, и каждая организация выбирает для себя вариант, наиболее соответствующий ее ресурсам, бизнес-задачам, стратегии развития.

Конечно, далеко не у каждой компании имеется возможность создать корпоративный университет, поэтому на HR-специалистов возложена большая ответственность — поиск простых в плане внедрения инструментов, позволяющих добиваться поставленных задач и при этом удобных для всех.

Преимущества и недостатки очного обучения

Явными плюсами очного обучения всегда были живой контакт и эмоции, которые помогают перенимать опыт у профессионалов и социально расти. Также данный формат подразумевает оценку результатов обучения «здесь и сейчас». Ключевыми преимуществами offline остаются:

— хорошая площадка для формирования крепкой бизнес-команды (тимбилдинг);

— дополнительный мотивирующий фактор (например, при включении регулярного обучения в соцпакет для региональных сотрудников);

— возможность производить оценку эффективности в процессе.

Есть в организации очного обучения и недостатки, самые болевые из которых:

— недостаточно высокий уровень усвоения информации (например, конференция проходит в лекционном формате, правда, в программу включен фантастический гала-ужин — мотивация персонала по понятным причинам высокая, чего не скажешь о приобретении новых знаний и умений);

— дороговизна формата (в последнее время эксперты отмечают, что оффлайн-обучение приобретает статус VIP).

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Рассуждая о преимуществах дистанционного обучения, эксперты единогласно отмечают их более высокую экономическую обоснованность в сравнении с такими версиями оффлайн-обучения, как очные корпоративные конференции, семинары, тренинги. Но это не единственный привлекательный момент. К плюсам дистанционных форматов обучения персонала относится:

— отсутствие территориальной привязки и сокращение затрат (на рынке есть уникальные решения, позволяющие экономить 50-90% бюджета на обучение);

— повышение эффективности обучения и получение объективной оценки полученных знаний в режиме реального времени;

— аналитическая поддержка (в современных системах можно анализировать, корректировать и тегировать контент в рамках организуемых мероприятий).

Дистанционное обучение также имеет и свои минусы:

— непросто преодолеть психологический барьер (вовлечение аудитории в процесс, удержание фокуса внимания);

— необходимость тонкой настройки работы системы в техническом плане.

Российские и международные компании — представители FMCG, фарм-отрасли и финансовой сферы уже давно экспериментируют с форматом e-learning — обучением с помощью онлайн-приложений, электронных библиотек и курсов. Даже такие масштабные мероприятия, как корпоративные конференции с участием тысяч сотрудников региональных представительств компаний все чаще проводятся в цифровом формате. Это стало возможным благодаря появлению на российском рынке многофункциональных онлайн-платформ.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd — WhenSpeak

Компания Teva, один из лидеров фармацевтической отрасли, решила опробовать новый формат проведения корпоративных мероприятий и перенести очередную цикловую конференцию сотрудников российского подразделения из оффлайна в онлайн-среду. При этом ставилась задача найти решение, благодаря которому можно было снизить затраты усилив качественные результаты. Реализация проекта была доверена команде платформы WhenSpeak.

В рамках проекта удалось объединить 1200 сотрудников из отдаленных регионов в границах единой платформы, обеспечить высокий уровень вовлеченности в течение 4 дней посредством разделения на 6 «профильных потоков». В результате проведения 111 образовательных тренингов было задано около 5 тысяч вопросов спикерам и проведено более 350 онлайн-голосований. Компания в интерактивном режиме проверила уровень знаний своих сотрудников на входе/выходе. По данным компании опробованный метод позволил сэкономить 90% бюджета, выделяемого ранее на организацию аналогичной конференции в очном формате.

Midea Russia — Webinar

Когда крупный производитель бытовой техники Midea зашел на российский рынок, нужно было в кратчайшие сроки ознакомить персонал с первичной информацией о продуктах. Было принято решение проводить тренинги в оффлайне и онлайне параллельно. Компания ставила целью найти команду, которая не только быстро организует процесс корпоративного обучения в онлайн-формате, но и сделает это на высоком качественном уровне.

HR-специалисты компании остановили свой выбор на одном из самых дорогих предложений рынка онлайн-обучения — платформе Webinar. С помощью технических возможностей платформы (вещание через экондер, трансляция видео-материалов с YouTube, чат для получения обратной связи в режиме реального времени) программа продуктового обучения сотрудников Midea была проведена в сжатые сроки. Экономия бюджета составила 50% по сравнению с обучением персонала только в очном режиме.

Skyeng — Vimbox — iSpring Online

Когда популярность крупной языковой онлайн-школы Skyeng стала стремительно расти, возникла срочная необходимость обучить 120 новых специалистов. Потребовались не просто сильные преподаватели английского в штат. Нужно было воспитать тех, кто мог бы обучать языку в онлайн-формате и при этом свободно владеть навыками работы с авторской разработкой школы — платформой Vimbox.

В поисках профессионального инструментария руководство решило остановить выбор на решении от команды iSpring. Благодаря функциональным возможностям компании разрабатываются эффективные курсы, которые затем загружаются в систему дистанционного обучения iSpring Online (тесты, моделирование реальных ситуаций посредством диалоговых тренажеров, видео).

Система регулярно приводит статистику по каждому модулю, что позволяет производить своевременную оценку эффективности обучения.

Обзор ситуации на рынке корпоративного обучения показывает, что первыми на внедрение дистанционных методов откликнулись крупные корпорации сектора FMCG и фарм отрасли. Этому способствовала большая численность персонала, географический разброс филиалов, постоянная необходимость обучения и профессионального развития сотрудников. Однако преимущества дистанционного обучения сегодня все чаще открывает для себя и средний бизнес. Степень готовности к использованию новых технологий явно растет, и это продиктовано отнюдь не модой.

Технический прогресс исправно снабжает рынок уникальными технологиями и новыми техническими решениями, благодаря которым появляются простые и экономичные пути для организации обучения в онлайн-формате. За счет расширения возможностей все те преимущества, которые раньше были характерны именно для оффлайна, сейчас имеются и в онлайне, в том числе, и в формате дистанционного обучения. Высокий уровень мотивации у аудитории, тимбилдинг и другие моменты — все это эффективно реализуется в СДО за гораздо меньшие бюджеты, чем в очном формате.

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