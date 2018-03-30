Бесплатные тренировки по кроссфиту будут проходить на ВДНХ по субботам

Бесплатные тренировки по кроссфиту стартуют на ВДНХ 31 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Занятия будут проводить по субботам в павильоне № 27 «Физкультура и спорт».

Уточняется, что первая часовая тренировка начнется 31 марта в 11:00. При этом с собой участникам нужно будет захватить только удобную спортивную одежду и кроссовки, а все необходимое снаряжение им предоставят на месте. На занятиях квалифицированные инструкторы предложат любителям фитнеса упражнения на развитие силы, гибкости и выносливости.

Для новичков подготовили вводный курс — кроссфит on-ramp, в рамках которого профессионалы покажут, как правильно отжиматься, выполнять упражнения с гирей, штангой и другими снарядами. После десяти вводных уроков начинающие смогут перейти в основную группу.

Кроссфит — направление фитнеса, в основе которого лежит серия постоянно меняющихся функциональных движений высокой интенсивности. Его популярность в мире постоянно растет.