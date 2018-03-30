Салехардских школьников принимали в министерстве иностранных дел

Юные дипломаты провели каникулы в Москве . Ребята побывали на экскурсии в МИДе , в дипломатической академии, МГИМО

Клуб юных дипломатов открылся в Салехарде всего полгода назад. Ребята учили иностранные языки, знакомились с историей дипломатии, выпускали стенгазету, встречались с иностранными делегациями. Лучших наградили поездкой в Москву.

Первая экскурсия — самая волнительная, в Министерство иностранных дел России. Попасть в здание МИДа удается далеко не каждому. Снимать на видеокамеру там запрещено, много секретной информации. Но юным дипломатам с Ямала двери открыли. Экскурсия длилась несколько часов.

— Впечатления непередаваемые! Из музея, где нам показали историю развития дипломатии, ребят было просто не вытащить, — рассказал Андрей Меха, руководитель клуба «Юный дипломат».

— Мы узнали, как работает дипломатическая почта. Это секретная почта, в ней используются секретные чемоданчики, различные шифровальные коды, — поделилась впечатлением участница клуба Марина Донцова.

— Когда я ходила по коридорам МИДа — заглядывала во все лица. Хотелось встретить Сергея Лаврова . Министра мы не увидели, но повезло в другом. Нас пустили на 23-й этаж здания, на балкон, там видно всю Москву как на ладони. В музее было много вещей знаменитых людей, нам хотелось все сфотографировать, потрогать. Нам дали возможность буквально прикоснуться к истории, — рассказала Любовь Картушина.

Еще одно знаковое место для российской дипломатии — кузница кадров. В дипломатической академии МИДа учились и потом передавали знания молодежи многие легендарные личности.

Мастер-классы для ямальских школьников проводили сотрудники МИДа. Они учили салехардцев правилам дипломатического этикета, рассказывали, как вести переговоры, спокойно отстаивать свою точку зрения и всегда держать себя в руках. Такие навыки и в обычной жизни пригодятся.

— Выпускники дипломатической академии не только дипломатами могут работать. И мы сейчас не говорим о дипломатии как о профессии, а как о стиле жизни, — уточняет Надежда Сидорова , проректор по молодежной политике Дипломатической академии при МИД РФ.

В московской школе «Жар-птица» юные дипломаты познакомились с единомышленниками, рассказали о своих достижениях, о жизни на Севере.

После посещения МГИМО, в котором учатся студенты из десятков стран мира, у многих юных дипломатов вопрос выбора вуза уже не стоит.

— Приеду домой, скажу маме, что хочу поступить в МГИМО. Побывала тут и захотела уже быстрей вырасти. Поставлю цель, буду стремиться к ней, — говорит салехардская школьница.