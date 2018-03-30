Салехардских школьников принимали в министерстве иностранных дел 

Юные дипломаты провели каникулы в Москве. Ребята побывали на экскурсии в МИДе, в дипломатической академии, МГИМО.
Клуб юных дипломатов открылся в Салехарде всего полгода назад. Ребята учили иностранные языки, знакомились с историей дипломатии, выпускали стенгазету, встречались с иностранными делегациями. Лучших наградили поездкой в Москву.
Первая экскурсия — самая волнительная, в Министерство иностранных дел России. Попасть в здание МИДа удается далеко не каждому. Снимать на видеокамеру там запрещено, много секретной информации. Но юным дипломатам с Ямала двери открыли. Экскурсия длилась несколько часов.
— Впечатления непередаваемые! Из музея, где нам показали историю развития дипломатии, ребят было просто не вытащить, — рассказал Андрей Меха, руководитель клуба «Юный дипломат».
— Мы узнали, как работает дипломатическая почта. Это секретная почта, в ней используются секретные чемоданчики, различные шифровальные коды, — поделилась впечатлением участница клуба Марина Донцова.
— Когда я ходила по коридорам МИДа — заглядывала во все лица. Хотелось встретить Сергея Лаврова. Министра мы не увидели, но повезло в другом. Нас пустили на 23-й этаж здания, на балкон, там видно всю Москву как на ладони. В музее было много вещей знаменитых людей, нам хотелось все сфотографировать, потрогать. Нам дали возможность буквально прикоснуться к истории, — рассказала Любовь Картушина.
Еще одно знаковое место для российской дипломатии — кузница кадров. В дипломатической академии МИДа учились и потом передавали знания молодежи многие легендарные личности.
— В здании дипакадемии выступали Николай Второй, Владимир Ленин, Надежда Крупская. А теперь тут выступают наши ребята. Подрастающее поколение тоже может почувствовать себя дипломатами, — говорит Наталья Попова, начальник управления инновационных программ и профориентации Дипломатической академии при МИД РФ.
Мастер-классы для ямальских школьников проводили сотрудники МИДа. Они учили салехардцев правилам дипломатического этикета, рассказывали, как вести переговоры, спокойно отстаивать свою точку зрения и всегда держать себя в руках. Такие навыки и в обычной жизни пригодятся.
— Выпускники дипломатической академии не только дипломатами могут работать. И мы сейчас не говорим о дипломатии как о профессии, а как о стиле жизни, — уточняет Надежда Сидорова, проректор по молодежной политике Дипломатической академии при МИД РФ.
В московской школе «Жар-птица» юные дипломаты познакомились с единомышленниками, рассказали о своих достижениях, о жизни на Севере.
После посещения МГИМО, в котором учатся студенты из десятков стран мира, у многих юных дипломатов вопрос выбора вуза уже не стоит.
— Приеду домой, скажу маме, что хочу поступить в МГИМО. Побывала тут и захотела уже быстрей вырасти. Поставлю цель, буду стремиться к ней, — говорит салехардская школьница.
Движение юных дипломатов на Ямале растет, недавно открылся уже второй клуб, в Лабытнанги. В будущем ребят ждет много интересных событий, в планах даже экскурсия в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Туда попадут самые лучшие.