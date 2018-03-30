Кто возглавит новую «белодомовскую» структуру?

Фото с ресурса 33.mchs.gov.ru В апреле в администрации Владимирской области пополнение — появится новая структура — комитет внутренней политики. Об этом стало известно на очередном заседании Заксобрания области. Создание новой структуры — инициатива администрации Президента . За базу возьмут другую «белодомовскую» структуру — комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления под руководством Олега Леухина, который расформируют летом этого года.

Некоторые средства информации уже поспешили назначить Олега Леухина руководителем вновь созданной структуры. Однако в комментариях нашему изданию представитель власти сообщил, что, действительно, новая структура будет создана, но вот кто её возглавит пока не ясно, так как «начальника» будут выбирать на конкурсной основе. Отметил он, что сам уже готовит документы для подачи в конкурсную комиссию.

«Не стоить верить всему, что написано», — прокомментировал Олег Леухин информацию, появившуюся в некоторых региональных СМИ.

К слову, основное назначение новой структуры — работа с институтом гражданского общества по всему региону. А также сбор, аналитика и систематизация общественно-политической информации во Владимирской области.