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В Приморье строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка
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В Приморье строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка 

Prim.News 31 минуту назад
Генеральный подрядчик работ — АО «Примавтодор».
Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе завершили бурение опор русловой части.
Как сообщили в предприятии, в настоящий момент продолжается бурение свай под опоры береговой части моста.
«На русловых опорах идет забивка шпунтового ограждения для последующей выемки грунта и устройства ростверка, начала бетонных работ. Из Владивостока привезены балки пролетного строения. Также начались работы по устройству земполотна на подъездах к мосту», — рассказали на предприятии.
Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка «Примавтодор» должен к декабрю 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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