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Начальник Северо-Западного дорожного ведомства оставил свой пост
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Начальник Северо-Западного дорожного ведомства оставил свой пост 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, на место претендуют сразу двое.
В частности сообщается, что временные обязанности начальника дорожного ведомства Северо-Запада исполняет уже с 26 марта Виталий Голиков, который вместе с тем является одним из кандидатов на постоянное место. Ермилов при этом не покидает структуру, а лишь продолжит карьеру в федеральном Росавтодоре.
На должность руководителя ФКУ Упрдор «Северо-Запад» есть как минимум два кандидата. На нее претендуют Дмитрий Кузнецов, который сейчас работает замначальника, и Виталий Голиков, занимавший ранее должность первого заместителя начальника. В пресс-службе управления уточнили, что 26 марта он был назначен исполняющим обязанности начальника учреждения.
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