Начальник Северо-Западного дорожного ведомства оставил свой пост

Начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, на место претендуют сразу двое.

В частности сообщается, что временные обязанности начальника дорожного ведомства Северо-Запада исполняет уже с 26 марта Виталий Голиков, который вместе с тем является одним из кандидатов на постоянное место. Ермилов при этом не покидает структуру, а лишь продолжит карьеру в федеральном Росавтодоре.